Министерство природы определило ставки утильсбора: сколько придется платить

Министерство природы определило ставки утильсбора. Напомним, закон об утилизационном сборе вступил в силу.

Предложенные профильным ведомством ставки еще должны одобрить. Пока проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Этот вид сбора будет взиматься с производителей и импортеров товаров, которые необходимо особым образом утилизировать или отправлять на переработку. Ставки для разных категорий товаров будут варьироваться. Они зависят от характеристик проводимой работы — раздельный сбор, транспортировка, сортировка и переработка отходов от использования товара, затраты на создание инфраструктуры для переработки или утилизации. Ставки утильсбора также зависят от того, насколько товар вреден для экологии и можно ли его вторично использовать.

Рассчитывается утильсбор следующим образом: ставка (для того или иного вида товара) — на массу (товара и упаковки) — норматив переработки.

Самые высокие ставки предлагаются для двух категорий товаров:

элементы первичные и батареи первичных элементов — 135 тысяч 390 сомов;

батареи аккумуляторные (прочие) — 147 тысяч 165 сомов.

Сумма утильсбора определена за тонну товаров.

Все средства, полученные от утильсбора, планируется использовать на создание системы раздельного сбора отходов; строительство, реконструкцию объектов накопления, обработки, обезвреживания и переработки отходов; выполнение нормативов переработки отходов от использования товаров путем заключения договора с юридическими или физическими лицами, осуществляющими переработку отходов от использования товаров.