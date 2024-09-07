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Общество

8 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-12.00 — села Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Чокомбаева, Сарбагышев), Кок-Жар (улицы Карагул Акмат, Маликова, Достук), Васильевка (улицы Солто-Ата, Комсомольская, Набережная, Контур, Юбилейная), Ленинское;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй (улица Садовая);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Красная Речка (улица Октябрьская).
2
Ошская область
  • 08.00-19.00 — села Кара-Таш, Кондук, Ой-Тал, Терек, Кызыл-Жар, Алайкуу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304318/
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