8 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-12.00 — села Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Чокомбаева, Сарбагышев), Кок-Жар (улицы Карагул Акмат, Маликова, Достук), Васильевка (улицы Солто-Ата, Комсомольская, Набережная, Контур, Юбилейная), Ленинское;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улица Садовая);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Красная Речка (улица Октябрьская).
2Ошская область
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08.00-19.00 — села Кара-Таш, Кондук, Ой-Тал, Терек, Кызыл-Жар, Алайкуу.