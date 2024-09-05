Минздрав рекомендовал медикам не ездить на работу на личном транспорте

Минздрав рекомендовал медикам Бишкека, а также Ошской и Джалал-Абадской областей добираться на работу без личного автотранспорта. Фотографию письма, подписанного первым заместителем министра Медербеком Исмаиловым, на своей странице в Facebook опубликовала глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

Она интересуется, как добираться до работы, если муниципальный транспорт забит до отказа. «На такси за свои деньги? Пешком? На велосипеде? Самокате? Пациенты пусть вывозят?» — написала Бермет Барыктабасова и добавила, что от коллег поступило встречное предложение.

«...Может, тогда в связи с переполненностью больниц рекомендовать чиновникам и гражданам с доходом выше среднего плановое лечение проводить у себя на дому самостоятельно? На свои деньги?» — озвучила она.

Фото Facebook/Бермет Барыктабасова. Медикам рекомендовали не использовать личный автотранспорт

Напомним, ранее мэрия запретила муниципальным служащим пользоваться личным автомобилем два дня в неделю.

Добавим, что кандидат на пост министра транспорта предложил свое решение проблемы с пробками в Бишкеке. Абсаттар Сыргабаев ответил, что всем нужно ездить на автобусах.