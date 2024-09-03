Пробки в Бишкеке. Кандидат на пост министра транспорта предложил свое решение

На заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам во время рассмотрения кандидатуры Абсаттара Сыргабаева на должность министра транспорта и коммуникаций депутат Гуля Кожокулова спросила, как он видит решение проблемы пробок в Бишкеке.

Претендент сказал, что нужно строить новый город.

«Ну это в перспективе. А сейчас как решить проблему?» — спросила нардеп.

Абсаттар Сыргабаев ответил, что всем нужно ездить на автобусах. И добавил, что дороги Бишкека и Оша к Министерству транспорта не относятся.