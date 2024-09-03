20:21
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Власть

Пробки в Бишкеке. Кандидат на пост министра транспорта предложил свое решение

На заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам во время рассмотрения кандидатуры Абсаттара Сыргабаева на должность министра транспорта и коммуникаций депутат Гуля Кожокулова спросила, как он видит решение проблемы пробок в Бишкеке.

Претендент сказал, что нужно строить новый город.

«Ну это в перспективе. А сейчас как решить проблему?» — спросила нардеп.

Абсаттар Сыргабаев ответил, что всем нужно ездить на автобусах. И добавил, что дороги Бишкека и Оша к Министерству транспорта не относятся.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303844/
просмотров: 4299
Версия для печати
Материалы по теме
На перевалах идет дождь со снегом. В Минтрансе рассказали о ситуации
На 64,6 миллиона сомов оштрафованы водители за нарушения правил перевозок
Для безопасности движения. Дорожный аудит предлагает внедрить Минтранс
Фото дня. Автобусы в пробке на улице Киевской в Бишкеке с высоты птичьего полета
К концу 2024 года Минтранс планирует отремонтировать 837 километров дорог
За полгода Минтранс Кыргызстана освоил 4,4 миллиарда сомов
Ремонт дорог в Бишкеке. Около 20 автобусов встали в пробке на улице Киевской
Слишком много легковушек. В мэрии Бишкека объяснили новую схему по госномерам
В Оше началось строительство двухуровневой автомобильной дороги
Что известно о новом и. о. министра транспорта и коммуникаций КР
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке открыли новый &laquo;Белый дом&raquo;. Как выглядит объект внутри? В Бишкеке открыли новый «Белый дом». Как выглядит объект внутри?
Как выглядит новая резиденция президента Кыргызстана изнутри Как выглядит новая резиденция президента Кыргызстана изнутри
Садыру Жапарову презентовали разведывательный дрон, произведенный в&nbsp;Кыргызстане Садыру Жапарову презентовали разведывательный дрон, произведенный в Кыргызстане
Депутатский мандат Нуржигита Кадырбекова передали Эрнису Айдаралиеву Депутатский мандат Нуржигита Кадырбекова передали Эрнису Айдаралиеву
Бизнес
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
3 сентября, вторник
19:43
В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщико...
19:07
Даже у разнорабочих больше. Завотделением детской онкологии рассказал о зарплате
18:36
Вымогал деньги. В отношении блогера Адыла Акжол уулу возбудили еще одно дело
18:30
4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:10
Грузовик «Росатома» попал в ДТП в Мин-Куше. МЧС КР подтвердило информацию