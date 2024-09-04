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Общество

Как иностранцы могут получить вид на жительство в Кыргызстане

Какие процедуры необходимо пройти для получения вида на жительство в Кыргызстане, рассказала главный специалист отдела миграции при Министерстве цифрового развития Гулбарчын Турдубаева.

По ее словам, для получения ВНЖ иностранцу необходимо предоставить несколько ключевых документов. Если у заявителя есть собственное жилье в Кыргызстане, потребуется предоставить документы на него, включая технический паспорт. В случае отсутствия собственного жилья, необходимо нотариальное согласие владельца жилья. Если собственник присутствует при подаче документов вместе с иностранцем, нотариальное согласие не требуется.

Список необходимых документов включает заявление в установленной форме, которое заполняется в Центре обслуживания населения (ЦОН). Граждане России и Казахстана могут предоставить внутренний паспорт, а граждане других стран — заграничный.

Также нужно предоставить доказательства легального дохода, банковский счет и справку с места работы, подтверждающее их доход. Для пенсионеров необходимым документом является пенсионное удостоверение.

Напомним, с 5 сентября в Кыргызстане начинают действовать новые правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства. А что делать тем, у кого их два, можете прочитать в этом материале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303970/
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