Надо ли проходить регистрацию в Кыргызстане, если есть два гражданства?

Вопрос о регистрации граждан с двойным гражданством в Кыргызстане прояснил директор департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Арсен Минбаев.

По его словам, в стране действует только гражданство Кыргызской Республики, но для лиц с двойным гражданством регистрация не требуется.

Арсен Минбаев объяснил, что по действующему законодательству граждане Кыргызстана не обязаны проходить дополнительную регистрацию при наличии второго гражданства.

Напомним, с 5 сентября в Кыргызстане начинают действовать новые правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства.