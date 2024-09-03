21:33
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие

С 5 сентября в Кыргызстане начинают действовать новые правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства, утвержденные постановлением кабмина № 437 от 31 июля 2024 года. Об этом сообщили в Минцифры.

Ведомство обращает внимание на новый порядок для граждан, которые планируют находиться в нашей стране более 60 дней по личным причинам, не связанным с работой, учебой или бизнесом. Теперь для регистрации им потребуется документ, подтверждающий право на пребывание в республике, в зависимости от цели визита.

Новые требования касаются граждан стран с безвизовым режимом, таких как Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Беларусь, Грузия, Азербайджан и Молдова.

Основные изменения:

  • граждане стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Беларусь) могут находиться в КР без регистрации до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Для граждан Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы этот срок составляет 60 дней в течение 120-дневного периода;
  • для пребывания свыше этих сроков необходимо оформить временный вид на жительство или другой документ, дающий право на нахождение в республике, включая вид на жительство, удостоверение лица без гражданства, удостоверение «Кайрылман» или удостоверение «Мекен-карт»;
  • временный вид на жительство оформляется в течение 15 рабочих дней, выдается на один год с возможностью ежегодного продления до пяти лет. 

После истечения указанных сроков пребывания без регистрации граждане обязаны покинуть территорию Кыргызстана и могут въехать повторно не ранее чем через 60 или 90 дней соответственно.

Кроме того, граждане обязаны пройти регистрацию в течение пяти рабочих дней с момента въезда, если они не подпадают под освобождение от обязательной регистрации. Для граждан России, Казахстана, Беларуси и Армении такой период составляет 30 дней, Азербайджана — 15 дней, Таджикистана — 60 дней, Грузии — 90 дней.

Оформление временного вида на жительство и консультации доступны в любом территориальном подразделении департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303858/
просмотров: 15241
Версия для печати
Материалы по теме
С 1 ноября на КПП «Кызыл-Кия» запустят электронную очередь для грузовиков
С начала года за границей умерли 388 кыргызстанцев: большинство в России
Новые правила пребывания в России. Что изменилось для иностранных граждан
ГКНБ задержал иностранцев, которые забрали паспорта у земляков и вымогали деньги
В Кыргызстане проводят исследование о миграции граждан
В Оше иностранцы незаконно организовали оздоровительный центр и лечили граждан
В Погранслужбе объяснили причину больших очередей на границе с Узбекистаном
В швейном цеху Бишкека избивали иностранцев. Истязания попали на видео
В Бишкеке за различные нарушения иностранцев оштрафовали на 742 тысячи сомов
Польские бизнесмены готовы брать на работу по 100 кыргызстанцев каждый месяц
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Садыр Жапаров сыграл на&nbsp;комузе и&nbsp;открыл концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл концерт на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
3 сентября, вторник
21:33
Создан первый в мире поезд, работающий на водородной и электрической энергии Создан первый в мире поезд, работающий на водородной и ...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солнечно
20:35
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
20:29
Вместо троллейбуса № 5 будет курсировать автобус. Схема движения
20:27
Ремонт теплосети завершен. Улицу Жукеева-Пудовкина открыли для проезда