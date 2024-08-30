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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

CPJ осудил решение Верховного суда Кыргызстана о ликвидации Kloop Media

Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил решение Верховного суда Кыргызстана о ликвидации общественного фонда Kloop Media, который управляет новостным сайтом Kloop.

«Принудительное закрытие признанного на международном уровне расследовательского издания Kloop — постыдный эпизод в истории современного Кыргызстана — страны, которая долгое время считалась оплотом свободы прессы в Центральной Азии, — и является явным признаком того, что эта репутация больше не сохраняется», — заявила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Она призвала власти Кыргызстана немедленно отказаться от репрессивного курса в отношении СМИ и позволить Kloop и всем другим независимым изданиям работать свободно.

Верховный суд КР оставил в силе решение о ликвидации ОФ Kloop Media. Судебная коллегия ВС КР по гражданским и экономическим делам приняла решение 16 июля. Решение Октябрьского райсуда Бишкека о том, что фонд необходимо ликвидировать, осталось неизменным.

Напомним, 28 августа 2023 года прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывалось, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Кроме того, прокуратура считала, что общественный фонд скрыл крупную сумму средств. В апреле 2024-го Октябрьский районный суд принял решение о ликвидации ОФ Kloop Media. Городской суд не стал рассматривать апелляцию на решение нижней инстанции о ликвидации фонда. Он сослался на то, что сроки для подачи жалобы пропущены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303544/
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