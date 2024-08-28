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Общество

Сообщения об освобождении Павла Дурова оказались некорректными

Появившиеся сообщения об освобождении основателя Telegram Павла Дурова оказались некорректными. Подробности у «Медузы».

Издание уточняет: изначально BFMTV сообщило, что следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей.

«Это лишь изменение статуса основателя Telegram с целью проведения допроса и возможного предъявления обвинения», — подчеркивает «Медуза» со ссылкой на французские СМИ, ведущие прямой репортаж.

Отметим, максимальный возможный срок задержания (96 часов) истекает сегодня.

Напомним, основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303388/
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