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Общество

На площади Ала-Тоо появится огненный фонтан

На площади Ала-Тоо появится огненный фонтан. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела информационной политики столичной мэрии Назгуль Жамгырчиева.

Она рассказала, как идет реконструкция площади. В частности, заменены окна в зданиях, установлены козырьки над проходами, под ними появятся большие вазоны с деревьями.

Гранит ступеней отшлифован и установлен на место, на лестницах появились пандусы для маломобильных граждан.

«Заверешены работы по установке маленьких фонтанных зон из черного гранита. В середине будут огненные фонтаны. Трубы проложены, и установлены газовые горелки», — рассказала Назгуль Жамгырчиева.

Кроме того, устанавливается сцена и оборудование, праздничную программу организует Минкультуры. Ожидается, что будет лазерное шоу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303030/
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