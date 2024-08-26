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Общество

Сом подорожал относительно всех основных валют

Фото из интернета. После двух недель падения сом вновь начал укрепляться

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге снизились относительно сома. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 85,03 сома, продают — по 85,52 сома. Номинальный курс Национального банка — 85,3397 сома (снижение — 0,18 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 94,35 сома, продают — по 95,35 сома. Официальный курс — 94,9233 сома (снижение — 0,36 процента).

Российский рубль за последние сутки подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,919 сома, продают — по 0,96 сома. Курс Национального банка — 0,9319 сома (падение — 0,2 процента).

Курс казахского тенге за сутки снизился. Сегодня его покупают по 0,1218 сома, продают — по 0,1931 сома. Официальный курс — 0,1769 сома (падение — 0,9 процента).

Национальный банк уже дважды в августе выходил на валютный рынок с интервенциями и продал в общем $111,45 миллиона. До этого он несколько месяцев только скупал доллары.

С начала 2024 года Нацбанк провел шестнадцать валютных интервенций. Двенадцать раз НБ КР покупал валюту, изъяв с рынка $347,35 миллиона. Пять раз доллары он продавал — всего $149,95 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303022/
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