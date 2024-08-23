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Общество

Лишение статуса. В бишкекской школе № 26 за лето уволились 18 учителей

В Бишкеке в школе № 26 с углубленным изучением французского языка с 9 июля по 19 августа 2024 года уволились 18 учителей по собственному желанию. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе мэрии.

По их данным, педагоги озвучивали разные причины, в том числе выезд на постоянное жительство в другую страну и состояние здоровья из-за преклонного возраста (73 года).

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«У школы истек срок действия лицензии на гимназический компонент, из-за чего она утратила возможность преподавания дополнительного иностранного языка. Это тоже стало некоторой причиной для увольнения по собственному желанию педагогов. В настоящее время администрация школы произвела набор новых педагогов, и проблем с обучением нет», — заверили в муниципалитете.

Напомним, на начало 2023/24 учебного года в Бишкеке было 37 статусных образовательных организаций, из них у 11 сроки действия сертификатов закончились. Это школы: № 20, 26, 28, 29, 51, 63, 64, 68, 72, 74 и 91. Им прекратили 15-процентную доплату.

Школы-гимназии и школы-лицеи в Кыргызстане должны были переименовать в общеобразовательные до 18 августа. Чиновники обещали сохранить за учителями и руководителями, работающими в гимназиях и лицеях, повышенные размеры ставок и должностных окладов (на 15 и 20 процентов соответственно) на период действия срока сертификата об аккредитации этих общеобразовательных организаций.

Всего в Бишкеке, по данным на 20 августа, не хватает около 500 учителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302935/
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