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Общество

В Кыргызстане не хватает более 1,3 тысячи учителей

По оперативным данным на 20 августа 2024 года, в общеобразовательных организациях Кыргызстана не хватает более 1,3 тысячи учителей по различным школьным предметам. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

По данным ведомства, больше всего дефицит кадров в Бишкеке (493). В Чуйской (292), Баткенской (137), Джалал-Абадской (110) и Иссык-Кульской (115) областях также серьезная нехватка учителей. Лучше ситуация в Нарынской (17), Таласской (71) и Ошской (58) областях и городе Ош (42).

Наибольшая потребность учителей в школах с русским языком обучения, особенно по математике, русскому и английскому языкам, информатике, физике.

В ведомстве подчеркнули, что с 15 августа 2024 года начали принимать молодых учителей в школы по распределению, проводимому непосредственно средними и высшими профессиональными образовательными организациями.

Ближе к 1 сентября будет точно известно, сколько фактически не хватает кадров по областям и районам.

Районные и городские отделы образования и школы также работают над привлечением учителей на вакантные должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302896/
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