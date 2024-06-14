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Общество

Школы-гимназии в Кыргызстане станут общеобразовательными

Школы-гимназии в Кыргызстане станут общеобразовательными. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, вынесенном на общественное обсуждение.

Согласно документу, Министерство образования и науки совместно с местными государственными администрациями до 18 августа должно провести работу по переименованию школ-гимназий (гимназий-интернатов) и школ-лицеев (лицей-интернатов) в общеобразовательные школы (школы-пансионы).

Предусмотрено сохранение за учителями и руководителями, работающими в гимназиях и лицеях по состоянию на 18 августа 2024 года, повышенных размеров ставок и должностных окладов (на 15 и 20 процентов соответственно) на период действия срока сертификата об аккредитации этих общеобразовательных организаций.

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Согласно проекту типового положения, к общеобразовательным организациям относятся общеобразовательная школа, учебно-воспитательный комплекс, школа-комплекс, авторская школа, экспериментальная школа, школа-пансион, школа-интернат, специальная школа, специальная школа-пансион, специальная вспомогательная школа, специальная вспомогательная школа-пансион, санаторная школа-интернат, вечерняя школа (вечерняя и сменная), заочная школа, онлайн-школа, малокомплектная школа.

В справке-обосновании отмечается, что общеобразовательная школа может получить статус авторской. Она наделяется правом самостоятельно осуществлять административную и финансово-экономическую деятельность, принимать управленческие решения, в том числе распоряжаться бюджетными и внебюджетными средствами, а также вести самостоятельную образовательную деятельность.

В целях углубленного изучения предметов гуманитарного, физико-математического и естественнонаучного профилей, основ инженерии, программирования и технологий общеобразовательной организации может быть присвоен статус экспериментальной школы.

Для увеличения доступа к качественному образованию с учетом образовательных потребностей обучающегося и при наличии соответствующих условий и материально-технического обеспечения общеобразовательная школа может получить статус онлайн-школы.

Минимальная норма наполняемости класс-комплекта общеобразовательной организации — 10 обучающихся, предельная норма в школах сельской местности — 30 обучающихся, городской — 36.

Ранее сообщалось, что школы-гимназии и лицеи в КР могут лишиться статуса в случае несоответствия требованиям и низкого уровня успеваемости учащихся. Это чревато отменой надбавок для учителей. В начале года Минобразования обещало разработать критерии независимой системы оценивания работы школ-гимназий и школ-лицеев. Проведена ли такая работа, не уточняется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296660/
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