Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция

Министерство науки, высшего образования и инноваций КР утвердило график приемной кампании в высшие учебные заведения. Отбор и зачисление абитуриентов, как и раньше, пройдет онлайн. Приемная кампания начнется 14 июня и пройдет в несколько этапов.
В материале 24.kg о том, как подать документы желающим поступить в вуз.
Новшество 2025 года
Изменена система зачисления на педагогические специальности: вместо бюджетной формы обучения в пилотном режиме внедряют ваучерную.
Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором бюджетные средства следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности. Он предусмотрен только для педагогических направлений подготовки.
Абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться — частный или государственный.
Заявки на грант/ваучер стали принимать до начала приемной кампании в вузы. Однако при наличии невостребованных ваучеров сроки приема заявок продлят. О том, как можно получить ваучер, можно прочитать здесь.
Мораторий на заочные программы
С целью минимизации коррупционных рисков, связанных с массовым поступлением абитуриентов на заочную форму обучения по определенным направлениям, а также для повышения качества подготовки кадров кабмин ввел временный мораторий на прием абитуриентов на заочные программы.
Запрет введен на шесть месяцев и распространяется на прием в 2025/26 учебном году на заочную форму обучения по программам высшего профессионального образования (бакалавриат и магистратура) по следующим направлениям:
- юриспруденция;
- экономика;
- менеджмент.
Ограничение действует независимо от организационно-правовой формы и статуса учебного заведения.
Кто может участвовать в конкурсе?
К конкурсу на поступление в вузы допускают абитуриентов, получивших по основному тесту баллы выше установленного порога. Он утвержден на том же уровне, что и в предыдущие годы:
- обязательный тест — 110 баллов;
- предметный тест — 60 баллов.
Однако для некоторых направлений и специальностей пороговый балл отличается. К примеру, для желающих обучаться по педагогическим специальностям его повысили до 130 для бюджетных отделений, а для лиц с инвалидностью, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, напротив, понизили до 90 (на грантовые и контрактные места, кроме медицинских и фармацевтических специальностей).
По медицинским специальностям, как и в прошлом году, установлен порог в 120 баллов (бюджетное отделение), по специальностям сельского хозяйства — 100 баллов.
Абитуриенты, имеющие результаты предметных тестов выше порогового балла, участвуют в конкурсе по сумме баллов основного и дополнительного предметного тестов и пользуются приоритетным правом на зачисление.
Исключение — медицинские специальности, для поступления на которые обязательными являются основной тест (выше порогового балла) и предметные тесты по химии и биологии (выше порогового балла по каждому предмету).
Регистрация
Заявку на поступление необходимо подать через автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».
Для начала нужно зарегистрироваться на портале, заполнив все поля, отмеченные звездочкой (*). На указанный адрес электронной почты придет код подтверждения, который необходимо ввести в поле «Подтвердите Email». Затем нужно придумать пароль минимум из шести символов, состоящий из латинских букв и цифр. После этого следует перейти на страницу авторизации, чтобы попасть в личный кабинет.
Для входа в систему используются следующие данные:
- логин: номер сертификата (регистрационный номер ОРТ);
- пароль: придуманные вами символы.
— вы забыли номер телефона (указанный при регистрации на ОРТ),
— забыли электронную почту (указанную при регистрации в систему),
— при вводе номера сертификата ОРТ система выдает «Сертификат не найден!», то, перепроверив вводимые данные, внимательно наберите номер сертификата еще раз. Если проблема не решается, нужно заполнить специальную форму.
Выбор вуза
На портале указаны учебные заведения Кыргызстана, которые набирают абитуриентов, факультеты, специальности, план набора на контрактное и бюджетное обучение, сумма оплаты.
Подача заявки
После завершения регистрации в системе абитуриент оказывается в «личном кабинете», где может выбрать желаемый вуз и подать заявку на поступление. Необходимо заполнить страницу с персональными данными. Если есть льготы на поступление — указать нужную категорию.
После необходимо загрузить документы: паспорт, аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании, сертификат ОРТ. Если есть льгота — подтверждающий ее документ. Далее предстоит выбрать желаемый вуз и специальность.
Зачисление
После завершения регистрации и размещения списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, поступающий должен в личном кабинете подтвердить свое желание обучаться по выбранной специальности.
Как оценить свои шансы?
Для этого не торопитесь и не подавайте заявку самым первым. На портале в графе «количество зарегистрированных» на выбранную вами специальность будет отображаться цифра, нажав на которую, можно увидеть ранжированный список с номером сертификата ОРТ и количеством баллов ОРТ. Так можно заранее прогнозировать, есть ли шансы поступить в выбранный вуз на желаемую специальность. При этом не забывайте о разделении квот по социальной категории (Бишкек, город, село, льготники и так далее).
При одинаковой сумме основного и дополнительного предметного теста преимущественные права на зачисление имеют мастера спорта, граждане, прошедшие военную службу, обладатели сертификата «Кыргызтест», а в случае отсутствия таковых — абитуриенты с более высокими баллами по предметному тесту.
При этом не рекомендуется ждать до последних минут, чтобы избежать возможных проблем с загрузкой в информационной системе. «Обратите внимание: если в последние минуты приема заявок возникнут технические трудности, ответственность за своевременную подачу заявки ложится на заявителя», — предупреждают на портале «Абитуриент online».
Сроки приемной кампании
Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе пройдет в пять туров:
- I тур: 14 июля — до 14.00 16 июля;
- II тур: 21 июля — до 14.00 23 июля;
- III тур: 28 июля — до 14.00 30 июля;
- IV тур: 4 августа — до 14.00 6 августа;
- V тур: 11 августа — до 14.00 13 августа.
При наличии вакантных мест 18, 19 и 20 августа будут размещены списки абитуриентов, дополнительно рекомендованных к зачислению.
Можно ли зарегистрироваться в вузе?
Нет. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно только в системе «Абитуриент оnline». На портале указаны контактные номера телефонов членов приемных комиссий высших учебных заведений, по которым можно получить дополнительную консультацию.
Что если я передумал?
В каждом туре можно подать всего две заявки — одну для участия в конкурсе на грантовое обучение и одну на контрактное. Их можно подать как в одном вузе, так и в двух разных.
Возможно, человек подтвердил свое желание обучаться в выбранном вузе в первом туре, но после передумал и решил поступить в другой вуз. Для этого в личном кабинете, после окончания тура нужно «забрать документы». Эту процедуру должны сделать до начала следующего тура, и тогда есть возможность поменять выбранную специальность. Однако нужно понимать, что с каждым туром вакантных мест остается все меньше.
У кого есть льготы?
На грантовое обучение в рамках отдельных квот грантовых мест в вузы зачисляют следующие категории абитуриентов:
- лица, имеющие инвалидность,
- дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей,
- дети лиц, погибших в апрельских, майских и июньских событиях 2010 года,
- имеющие статус кайрылманов.
Как поступить вне конкурса?
Перечень абитуриентов, которых зачисляют в высшие учебные заведения на грантовые места вне конкурса, определен постановлением кабмина.
Вне конкурса зачисляют:
- получивших золотой сертификат ОРТ;
- победителей и призеров международных и республиканских олимпиад текущего года на специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим;
- победителей и призеров республиканского конкурса «Интеллектуалы XXI века» на специальности и направления технического профиля, с которыми совпадает номинация конкурса, при условии их участия в ОРТ и получении баллов выше порогового балла.
В какой вуз не нужен ОРТ?
Перечень вузов, для поступления в которые результаты общереспубликанского тестирования не обязательны:
- Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта.
- Кыргызский государственный университет культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой.
- Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова.
- Национальная академия художеств КР имени Т.Садыкова.
Можно ли участвовать в зимнем приеме, если поступил летом?
Да, но при условии отчисления из вуза. Важно помнить, что зимний прием проводится только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.