Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция

Министерство науки, высшего образования и инноваций КР утвердило график приемной кампании в высшие учебные заведения. Отбор и зачисление абитуриентов, как и раньше, пройдет онлайн. Приемная кампания начнется 14 июня и пройдет в несколько этапов.

В материале 24.kg о том, как подать документы желающим поступить в вуз.

1 Новшество 2025 года Изменена система зачисления на педагогические специальности: вместо бюджетной формы обучения в пилотном режиме внедряют ваучерную. Читайте по теме Ваучер на педагогические специальности. Как его выиграть, чтобы поступить в вуз Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором бюджетные средства следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности. Он предусмотрен только для педагогических направлений подготовки. Абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться — частный или государственный. Заявки на грант/ваучер стали принимать до начала приемной кампании в вузы. Однако при наличии невостребованных ваучеров сроки приема заявок продлят. О том, как можно получить ваучер, можно прочитать здесь.

2 Мораторий на заочные программы С целью минимизации коррупционных рисков, связанных с массовым поступлением абитуриентов на заочную форму обучения по определенным направлениям, а также для повышения качества подготовки кадров кабмин ввел временный мораторий на прием абитуриентов на заочные программы. Запрет введен на шесть месяцев и распространяется на прием в 2025/26 учебном году на заочную форму обучения по программам высшего профессионального образования (бакалавриат и магистратура) по следующим направлениям: юриспруденция;

экономика;

менеджмент. Ограничение действует независимо от организационно-правовой формы и статуса учебного заведения.

3 Кто может участвовать в конкурсе? К конкурсу на поступление в вузы допускают абитуриентов, получивших по основному тесту баллы выше установленного порога. Он утвержден на том же уровне, что и в предыдущие годы: обязательный тест — 110 баллов;

предметный тест — 60 баллов. Однако для некоторых направлений и специальностей пороговый балл отличается. К примеру, для желающих обучаться по педагогическим специальностям его повысили до 130 для бюджетных отделений, а для лиц с инвалидностью, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, напротив, понизили до 90 (на грантовые и контрактные места, кроме медицинских и фармацевтических специальностей). По медицинским специальностям, как и в прошлом году, установлен порог в 120 баллов (бюджетное отделение), по специальностям сельского хозяйства — 100 баллов. Абитуриенты, имеющие результаты предметных тестов выше порогового балла, участвуют в конкурсе по сумме баллов основного и дополнительного предметного тестов и пользуются приоритетным правом на зачисление. Исключение — медицинские специальности, для поступления на которые обязательными являются основной тест (выше порогового балла) и предметные тесты по химии и биологии (выше порогового балла по каждому предмету).

4 Регистрация Заявку на поступление необходимо подать через автоматизированную информационную систему «Абитуриент online». Для начала нужно зарегистрироваться на портале, заполнив все поля, отмеченные звездочкой (*). На указанный адрес электронной почты придет код подтверждения, который необходимо ввести в поле «Подтвердите Email». Затем нужно придумать пароль минимум из шести символов, состоящий из латинских букв и цифр. После этого следует перейти на страницу авторизации, чтобы попасть в личный кабинет. Для входа в систему используются следующие данные: логин: номер сертификата (регистрационный номер ОРТ);

пароль: придуманные вами символы. — вы забыли номер телефона (указанный при регистрации на ОРТ), — забыли электронную почту (указанную при регистрации в систему), — при вводе номера сертификата ОРТ система выдает «Сертификат не найден!», то, перепроверив вводимые данные, внимательно наберите номер сертификата еще раз. Если проблема не решается, нужно заполнить специальную форму.

5 Выбор вуза На портале указаны учебные заведения Кыргызстана, которые набирают абитуриентов, факультеты, специальности, план набора на контрактное и бюджетное обучение, сумма оплаты.

6 Подача заявки После завершения регистрации в системе абитуриент оказывается в «личном кабинете», где может выбрать желаемый вуз и подать заявку на поступление. Необходимо заполнить страницу с персональными данными. Если есть льготы на поступление — указать нужную категорию. После необходимо загрузить документы: паспорт, аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании, сертификат ОРТ. Если есть льгота — подтверждающий ее документ. Далее предстоит выбрать желаемый вуз и специальность.

7 Зачисление После завершения регистрации и размещения списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, поступающий должен в личном кабинете подтвердить свое желание обучаться по выбранной специальности.

8 Как оценить свои шансы? Для этого не торопитесь и не подавайте заявку самым первым. На портале в графе «количество зарегистрированных» на выбранную вами специальность будет отображаться цифра, нажав на которую, можно увидеть ранжированный список с номером сертификата ОРТ и количеством баллов ОРТ. Так можно заранее прогнозировать, есть ли шансы поступить в выбранный вуз на желаемую специальность. При этом не забывайте о разделении квот по социальной категории (Бишкек, город, село, льготники и так далее). При одинаковой сумме основного и дополнительного предметного теста преимущественные права на зачисление имеют мастера спорта, граждане, прошедшие военную службу, обладатели сертификата «Кыргызтест», а в случае отсутствия таковых — абитуриенты с более высокими баллами по предметному тесту. При этом не рекомендуется ждать до последних минут, чтобы избежать возможных проблем с загрузкой в информационной системе. «Обратите внимание: если в последние минуты приема заявок возникнут технические трудности, ответственность за своевременную подачу заявки ложится на заявителя», — предупреждают на портале «Абитуриент online».

9 Сроки приемной кампании Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе пройдет в пять туров: I тур: 14 июля — до 14.00 16 июля; II тур: 21 июля — до 14.00 23 июля; III тур: 28 июля — до 14.00 30 июля; IV тур: 4 августа — до 14.00 6 августа; V тур: 11 августа — до 14.00 13 августа. При наличии вакантных мест 18, 19 и 20 августа будут размещены списки абитуриентов, дополнительно рекомендованных к зачислению.

10 Можно ли зарегистрироваться в вузе? Нет. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно только в системе «Абитуриент оnline». На портале указаны контактные номера телефонов членов приемных комиссий высших учебных заведений, по которым можно получить дополнительную консультацию.

11 Что если я передумал? В каждом туре можно подать всего две заявки — одну для участия в конкурсе на грантовое обучение и одну на контрактное. Их можно подать как в одном вузе, так и в двух разных. Возможно, человек подтвердил свое желание обучаться в выбранном вузе в первом туре, но после передумал и решил поступить в другой вуз. Для этого в личном кабинете, после окончания тура нужно «забрать документы». Эту процедуру должны сделать до начала следующего тура, и тогда есть возможность поменять выбранную специальность. Однако нужно понимать, что с каждым туром вакантных мест остается все меньше.

12 У кого есть льготы? На грантовое обучение в рамках отдельных квот грантовых мест в вузы зачисляют следующие категории абитуриентов: лица, имеющие инвалидность,

дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей,

дети лиц, погибших в апрельских, майских и июньских событиях 2010 года,

имеющие статус кайрылманов.

13 Как поступить вне конкурса? Перечень абитуриентов, которых зачисляют в высшие учебные заведения на грантовые места вне конкурса, определен постановлением кабмина. Вне конкурса зачисляют: получивших золотой сертификат ОРТ;

золотой сертификат победителей и призеров международных и республиканских олимпиад текущего года на специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим;

победителей и призеров республиканского конкурса «Интеллектуалы XXI века» на специальности и направления технического профиля, с которыми совпадает номинация конкурса, при условии их участия в ОРТ и получении баллов выше порогового балла.

14 В какой вуз не нужен ОРТ? Перечень вузов, для поступления в которые результаты общереспубликанского тестирования не обязательны: Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта. Кыргызский государственный университет культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой. Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова. Национальная академия художеств КР имени Т.Садыкова.