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Общество

Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция

Министерство науки, высшего образования и инноваций КР утвердило график приемной кампании в высшие учебные заведения. Отбор и зачисление абитуриентов, как и раньше, пройдет онлайн. Приемная кампания начнется 14 июня и пройдет в несколько этапов.

В материале 24.kg о том, как подать документы желающим поступить в вуз.

1

Новшество 2025 года

Изменена система зачисления на педагогические специальности: вместо бюджетной формы обучения в пилотном режиме внедряют ваучерную.

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Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором бюджетные средства следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности. Он предусмотрен только для педагогических направлений подготовки.

Абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться — частный или государственный.

Заявки на грант/ваучер стали принимать до начала приемной кампании в вузы. Однако при наличии невостребованных ваучеров сроки приема заявок продлят. О том, как можно получить ваучер, можно прочитать здесь.

2

Мораторий на заочные программы

С целью минимизации коррупционных рисков, связанных с массовым поступлением абитуриентов на заочную форму обучения по определенным направлениям, а также для повышения качества подготовки кадров кабмин ввел временный мораторий на прием абитуриентов на заочные программы.

Запрет введен на шесть месяцев и распространяется на прием в 2025/26 учебном году на заочную форму обучения по программам высшего профессионального образования (бакалавриат и магистратура) по следующим направлениям:

  • юриспруденция;
  • экономика;
  • менеджмент.

Ограничение действует независимо от организационно-правовой формы и статуса учебного заведения.

3

Кто может участвовать в конкурсе?

К конкурсу на поступление в вузы допускают абитуриентов, получивших по основному тесту баллы выше установленного порога. Он утвержден на том же уровне, что и в предыдущие годы:

  • обязательный тест — 110 баллов;
  • предметный тест — 60 баллов.

Однако для некоторых направлений и специальностей пороговый балл отличается. К примеру, для желающих обучаться по педагогическим специальностям его повысили до 130 для бюджетных отделений, а для лиц с инвалидностью, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, напротив, понизили до 90 (на грантовые и контрактные места, кроме медицинских и фармацевтических специальностей).

По медицинским специальностям, как и в прошлом году, установлен порог в 120 баллов (бюджетное отделение), по специальностям сельского хозяйства — 100 баллов.

Абитуриенты, имеющие результаты предметных тестов выше порогового балла, участвуют в конкурсе по сумме баллов основного и дополнительного предметного тестов и пользуются приоритетным правом на зачисление.

Исключение — медицинские специальности, для поступления на которые обязательными являются основной тест (выше порогового балла) и предметные тесты по химии и биологии (выше порогового балла по каждому предмету).

 
 
4

Регистрация

Заявку на поступление необходимо подать через автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».

Для начала нужно зарегистрироваться на портале, заполнив все поля, отмеченные звездочкой (*). На указанный адрес электронной почты придет код подтверждения, который необходимо ввести в поле «Подтвердите Email». Затем нужно придумать пароль минимум из шести символов, состоящий из латинских букв и цифр. После этого следует перейти на страницу авторизации, чтобы попасть в личный кабинет.

Для входа в систему используются следующие данные:

  • логин: номер сертификата (регистрационный номер ОРТ);
  • пароль: придуманные вами символы.

В случае если:

— вы забыли номер телефона (указанный при регистрации на ОРТ),

— забыли электронную почту (указанную при регистрации в систему),

— при вводе номера сертификата ОРТ система выдает «Сертификат не найден!», то, перепроверив вводимые данные, внимательно наберите номер сертификата еще раз. Если проблема не решается, нужно заполнить специальную форму.

5

Выбор вуза

На портале указаны учебные заведения Кыргызстана, которые набирают абитуриентов, факультеты, специальности, план набора на контрактное и бюджетное обучение, сумма оплаты.

6

Подача заявки

После завершения регистрации в системе абитуриент оказывается в «личном кабинете», где может выбрать желаемый вуз и подать заявку на поступление. Необходимо заполнить страницу с персональными данными. Если есть льготы на поступление — указать нужную категорию.

После необходимо загрузить документы: паспорт, аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании, сертификат ОРТ. Если есть льгота — подтверждающий ее документ. Далее предстоит выбрать желаемый вуз и специальность.

7

Зачисление

После завершения регистрации и размещения списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, поступающий должен в личном кабинете подтвердить свое желание обучаться по выбранной специальности.

8

Как оценить свои шансы?

Для этого не торопитесь и не подавайте заявку самым первым. На портале в графе «количество зарегистрированных» на выбранную вами специальность будет отображаться цифра, нажав на которую, можно увидеть ранжированный список с номером сертификата ОРТ и количеством баллов ОРТ. Так можно заранее прогнозировать, есть ли шансы поступить в выбранный вуз на желаемую специальность. При этом не забывайте о разделении квот по социальной категории (Бишкек, город, село, льготники и так далее).

При одинаковой сумме основного и дополнительного предметного теста преимущественные права на зачисление имеют мастера спорта, граждане, прошедшие военную службу, обладатели сертификата «Кыргызтест», а в случае отсутствия таковых — абитуриенты с более высокими баллами по предметному тесту.

При этом не рекомендуется ждать до последних минут, чтобы избежать возможных проблем с загрузкой в информационной системе. «Обратите внимание: если в последние минуты приема заявок возникнут технические трудности, ответственность за своевременную подачу заявки ложится на заявителя», — предупреждают на портале «Абитуриент online».

9

Сроки приемной кампании

Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе пройдет в пять туров:

  • I тур: 14 июля — до 14.00 16 июля;
  • II тур: 21 июля — до 14.00 23 июля;
  • III тур: 28 июля — до 14.00 30 июля;
  • IV тур: 4 августа — до 14.00 6 августа;
  • V тур: 11 августа — до 14.00 13 августа.

При наличии вакантных мест 18, 19 и 20 августа будут размещены списки абитуриентов, дополнительно рекомендованных к зачислению.

10

Можно ли зарегистрироваться в вузе?

Нет. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно только в системе «Абитуриент оnline». На портале указаны контактные номера телефонов членов приемных комиссий высших учебных заведений, по которым можно получить дополнительную консультацию.

11

Что если я передумал?

В каждом туре можно подать всего две заявки — одну для участия в конкурсе на грантовое обучение и одну на контрактное. Их можно подать как в одном вузе, так и в двух разных.

Возможно, человек подтвердил свое желание обучаться в выбранном вузе в первом туре, но после передумал и решил поступить в другой вуз. Для этого в личном кабинете, после окончания тура нужно «забрать документы». Эту процедуру должны сделать до начала следующего тура, и тогда есть возможность поменять выбранную специальность. Однако нужно понимать, что с каждым туром вакантных мест остается все меньше.

12

У кого есть льготы?

На грантовое обучение в рамках отдельных квот грантовых мест в вузы зачисляют следующие категории абитуриентов:

  • лица, имеющие инвалидность,
  • дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей,
  • дети лиц, погибших в апрельских, майских и июньских событиях 2010 года,
  • имеющие статус кайрылманов.
13

Как поступить вне конкурса?

Перечень абитуриентов, которых зачисляют в высшие учебные заведения на грантовые места вне конкурса, определен постановлением кабмина.

Вне конкурса зачисляют:

  • получивших золотой сертификат ОРТ;
  • победителей и призеров международных и республиканских олимпиад текущего года на специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим;
  • победителей и призеров республиканского конкурса «Интеллектуалы XXI века» на специальности и направления технического профиля, с которыми совпадает номинация конкурса, при условии их участия в ОРТ и получении баллов выше порогового балла.
14

В какой вуз не нужен ОРТ?

Перечень вузов, для поступления в которые результаты общереспубликанского тестирования не обязательны:

  1. Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта.
  2. Кыргызский государственный университет культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой.
  3. Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова.
  4. Национальная академия художеств КР имени Т.Садыкова.
15

Можно ли участвовать в зимнем приеме, если поступил летом?

Да, но при условии отчисления из вуза. Важно помнить, что зимний прием проводится только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/298927/
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