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Общество

Утверждены пороговые баллы для поступления в вузы Кыргызстана

Министерство науки, высшего образования и инноваций утвердило пороговые баллы для поступления в вузы Кыргызстана на 2025/26 учебный год. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве. 

По данным ведомства, порог преимущественно остался на том же уровне, что и в предыдущие годы:

  • основной тест — 110 баллов;
  • предметные тесты — 60 баллов.

Но для некоторых направлений и специальностей пороговый балл по основному тесту отличается:

  • на направления/специальности педагогического образования — 130 баллов на грантовые места и 115 баллов на контрактные отделения;
  • на направления/специальности в области здравоохранения — 120 баллов на грантовые места и 110 на контрактные отделения;
  • на направления/специальности сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук — 100 баллов как на грантовые места, так и контрактные.

Порог по предметным тестам для данных направлений такой же — 60 баллов.

Для зачисления лиц с инвалидностью I, II группы, лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства, детей круглых сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме медицинских и фармацевтических специальностей установлен порог по основному тесту в 90 баллов (на грантовые места и все формы обучения по контракту).

Напомним, с 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования не требуются (физкультура и спорт, культура и искусство).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335958/
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