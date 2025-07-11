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Общество

Зачисление в вузы. При наличии невостребованных ваучеров прием заявок продлят

При наличии невостребованных ваучеров для обучения по педагогической специальности прием заявок от абитуриентов продлят. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

Согласно приказу «Об утверждении графика проведения туров отбора и зачисления абитуриентов на 2025/26 учебный год», прием заявок на оставшиеся ваучеры будет проводиться:

  • 14-19 июля,
  • 21-26 июля,
  • 28 июля — 2 августа,
  • 4-9 августа.

При достижении итогового количества ваучеров прием заявок останавливается автоматически.

Напомним, в 2025 году запустили пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования — только для педагогических направлений подготовки.

Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором бюджетные средства, предусмотренные в республиканском бюджете, следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности.

Абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться — частный или государственный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335952/
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