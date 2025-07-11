Зачисление в вузы. При наличии невостребованных ваучеров прием заявок продлят

При наличии невостребованных ваучеров для обучения по педагогической специальности прием заявок от абитуриентов продлят. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.
Согласно приказу «Об утверждении графика проведения туров отбора и зачисления абитуриентов на 2025/26 учебный год», прием заявок на оставшиеся ваучеры будет проводиться:
- 14-19 июля,
- 21-26 июля,
- 28 июля — 2 августа,
- 4-9 августа.
При достижении итогового количества ваучеров прием заявок останавливается автоматически.
Напомним, в 2025 году запустили пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования — только для педагогических направлений подготовки.
Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором бюджетные средства, предусмотренные в республиканском бюджете, следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности.
Абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться — частный или государственный.