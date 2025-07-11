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Общество

Утвержден график приемной кампании в вузах Кыргызстана

Подписан приказ «Об утверждении графика проведения туров отбора и зачисления абитуриентов на 2025/26 учебный год». Об этом 24.kg сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

Отбор и зачисление абитуриентов по итогам Общереспубликанского тестирования пройдет в пять туров:

  • первый — с 14 по 19 июля,
  • второй — с 21 по 26 июля,
  • третий — с 28 июля по 2 августа,
  • четвертый — с 4 по 9 августа,
  • пятый — с 11 по 16 августа.

При наличии вакантных мест 18, 19 и 20 августа будут размещены списки абитуриентов, следующих по ранжированному списку и дополнительно рекомендованных к зачислению.

Всего на 2025/26 учебный год вузам выделят 10 тысяч образовательных грантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335951/
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