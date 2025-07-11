Утвержден график приемной кампании в вузах Кыргызстана

Подписан приказ «Об утверждении графика проведения туров отбора и зачисления абитуриентов на 2025/26 учебный год». Об этом 24.kg сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

Отбор и зачисление абитуриентов по итогам Общереспубликанского тестирования пройдет в пять туров:

первый — с 14 по 19 июля,

второй — с 21 по 26 июля,

третий — с 28 июля по 2 августа,

четвертый — с 4 по 9 августа,

пятый — с 11 по 16 августа.

При наличии вакантных мест 18, 19 и 20 августа будут размещены списки абитуриентов, следующих по ранжированному списку и дополнительно рекомендованных к зачислению.

Всего на 2025/26 учебный год вузам выделят 10 тысяч образовательных грантов.