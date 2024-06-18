Почему учителя из Бишкека не могут пройти аттестацию?

Регулярное повышение квалификации и обеспечение ноутбуками помогут учителям лучше проходить добровольную аттестацию. Об этом 24.kg сообщил замминистра образования и науки Муратбек Касымалиев.

Отметим, что в этом году в Кыргызстане запустили добровольную аттестацию педагогов. В тестировании за это время приняли участие 130 учителей (56 — в феврале, 74 — в июне), из которых лишь шестеро смогли показать результаты, достаточные для присвоения квалификационной категории.

Четверо из них оказались из Баткенской области, по одному — из Иссык-Кульской и Джалал-Абадской.

«Педагоги из Баткенской области молодцы, значит, правильно заполняют документы и соответствуют требованиям положения о порядке проведения аттестации, — сказал Муратбек Касымалиев. — Я тоже был удивлен, почему из Бишкека так серьезно не готовятся. Аттестация добровольная, некоторые посчитали, что им это не нужно, хотя желающих пройти аттестацию становится постепенно больше. Кроме того, наверное, столичные учителя более загружены, чем в регионах. Это мое личное мнение, не позиция министерства».

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Он заметил, что к сентябрю планируется обеспечить 80 тысяч педагогов ноутбуками, тендер на закупку техники объявлен. К августу, по словам замминистра, разработают образовательную платформу «Электронная школа» на кыргызском и русском языках. Меняется также подход к повышению квалификации. Если раньше учителя должны были проходить ее каждые пять лет в республиканском институте, то теперь вводится новшество — ежегодно каждый педагог должен иметь от 100 до 300 часов повышения квалификации, или от 10 часов в течение десяти учебных месяцев. Все это в итоге должно помочь учителям лучше справляться с аттестацией.

Главный стимул прохождения аттестации — ежемесячная надбавка к зарплате. Педагог второй квалификационной категории будет получать 2 тысячи сомов, первой — 3 тысячи, высшей — 5 тысяч.

По данным Национального центра оценки качества образования и информационных технологий, в первом туре аттестации к тестированию допущен всего один учитель из Бишкека, во втором — шесть.

В целом по республике за два тура заявление на прохождение добровольной аттестации подали 650 педагогов. Из них доступ к тестированию по итогам экспертизы представленных портфолио получили лишь 134, приняли участие в тесте 130.

«Это говорит о том, что многие наши учителя на слабом уровне владеют информационной компетентностью. Документы отправляются в электронном формате, но некоторые просто забывают прикрепить файлы, отправляют не со своей почты. Это затрудняет работу наших сотрудников для обратной связи. Также получаем документы без подписи и даты в заявлении», — сообщила 24.kg директор центра Бактыгуль Шамшидинова.

По ее словам, участники тестирования показали достаточно высокий уровень знаний по профильным и предметным направлениям. Более низкие показатели в основном по педагогике и психологии, поэтому при совокупности расчета учителя не достигли порогового балла.

По итогам двух туров аттестации проводится внешний анализ ситуации для принятия мер по оказанию методической помощи педагогическим работникам.

Добровольная аттестация бесплатна. Если учитель не подтвердил категорию, он имеет право пройти повторное тестирование не ранее чем через год, но уже за деньги.

Всего в школах Кыргызстана трудится более 82 тысяч педагогов.