Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом

В Министерстве образования и науки рассказали об итогах второго этапа добровольной аттестации педагогов, который прошел в Бишкеке и Оше 17 февраля.

По данным ведомства, в тестировании участвовали 56 учителей из 57, чьи документы по результатам первого этапа аттестации экспертная комиссия признала соответствующими заявленным квалификационным категориям.

Больше всего желающих оказалось в Ошской (21) и Джалал-Абадской (15) областях. В Бишкеке на получение категории претендовал всего 1 педагог, в Оше — 8, Баткенской и Чуйской областях — по 2, Иссык-Кульской области — 3 и Таласской — 4.

По итогам теста учитель русского языка Кара-Токойской школы-гимназии Баткенской области Нургул Маманазарова стала первой, кто подтвердил результаты на звание «Учитель второй квалификационной категории».

Остальные в каждой части тестирования набрали выше 50 процентов, но этого оказалось недостаточно, отметили в ведомстве.

Тестирование организовано и проведено Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий.

Поскольку это начальный опыт, центр выражает благодарность учителям, которые первыми приняли участие в добровольной аттестации.

Отметим, что для участия в первом этапе по республике подали документы 313 учителей. Из них 130 претендовали на высшую квалификационную категорию, 100 — на I квалификационную категорию и 83 учителя — на II категорию.

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Главный стимул прохождения аттестации — ежемесячная надбавка к зарплате. Учитель второй квалификационной категории будет получать 2 тысячи сомов, первой — 3 тысячи, высшей — 5 тысяч сомов.

Добровольная аттестация бесплатна. Если учитель не подтвердил категорию, он имеет право пройти повторное тестирование не ранее чем через год, но уже за деньги.

Всего в школах Кыргызстана трудится более 82 тысяч учителей.