11:28
USD 89.43
EUR 96.36
RUB 0.97
Общество

Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом

В Министерстве образования и науки рассказали об итогах второго этапа добровольной аттестации педагогов, который прошел в Бишкеке и Оше 17 февраля.

По данным ведомства, в тестировании участвовали 56 учителей из 57, чьи документы по результатам первого этапа аттестации экспертная комиссия признала соответствующими заявленным квалификационным категориям.

Больше всего желающих оказалось в Ошской (21) и Джалал-Абадской (15) областях. В Бишкеке на получение категории претендовал всего 1 педагог, в Оше — 8, Баткенской и Чуйской областях — по 2, Иссык-Кульской области — 3 и Таласской — 4.

По итогам теста учитель русского языка Кара-Токойской школы-гимназии Баткенской области Нургул Маманазарова стала первой, кто подтвердил результаты на звание «Учитель второй квалификационной категории».

Остальные в каждой части тестирования набрали выше 50 процентов, но этого оказалось недостаточно, отметили в ведомстве.

Тестирование организовано и проведено Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий.

Поскольку это начальный опыт, центр выражает благодарность учителям, которые первыми приняли участие в добровольной аттестации.

Отметим, что для участия в первом этапе по республике подали документы 313 учителей. Из них 130 претендовали на высшую квалификационную категорию, 100 — на I квалификационную категорию и 83 учителя — на II категорию.

Читайте по теме
Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?

Главный стимул прохождения аттестации — ежемесячная надбавка к зарплате. Учитель второй квалификационной категории будет получать 2 тысячи сомов, первой — 3 тысячи, высшей — 5 тысяч сомов.

Добровольная аттестация бесплатна. Если учитель не подтвердил категорию, он имеет право пройти повторное тестирование не ранее чем через год, но уже за деньги.

Всего в школах Кыргызстана трудится более 82 тысяч учителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287250/
просмотров: 562
Версия для печати
Материалы по теме
Учителей с низкой квалификацией в школах Кыргызстана не ждут
Добровольная аттестация учителей. 80 процентов желающих не прошли первый этап
Аттестацию учителей и директоров предлагают сделать обязательной
325 учителей подали заявления на добровольную аттестацию
Аттестация учителей в Кыргызстане будет платной. Но процесс снова отложили
Надбавки за категорию учителям повысили. Когда они их получат?
Министерство образования предлагает ввести аттестацию учителей
Деньги на аттестацию учителей в 2017 году не предусмотрели
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Что может повысить качество образования в&nbsp;школах? Опрос Что может повысить качество образования в школах? Опрос
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
21 февраля, среда
11:19
В Кыргызстане стартовал национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills В Кыргызстане стартовал национальный чемпионат рабочих...
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 февраля
10:42
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
10:40
Какие дороги Кыргызстана закрыты для проезда из-за снега
10:21
Чемпион Кыргызстана по футболу «Абдыш-Ата» проиграл московскому «Спартаку»