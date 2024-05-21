В Бишкеке 21 мая небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +21 градус. День увеличился до 14 часов 51 минуты.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 4/1, жилмассив «Учкун-2» (улицы Путейская, Огонбаева, Жабинова), отрезки улицы Айтматова, переулок Таллинский);

9.30-18.00 — 12-й микрорайон, 1, 7-9, 23-27, 30, село Чон-Арык (улицы 50 лет Победы, Семетей, переулок Шушенский, улицы Береговая, Кожобергенова, Ямбургская, Мусулманкулова, Чодронова, контуры 10, 16);

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 52, отрезки улиц Панфилова, Горького, Чехова, Ашхабадской, жилмассив «Керемет» (улицы Керемет 1-я, Керемет 2-я, Профсоюзная, Месароша, Эркин Эл, Дыйкан), микрорайон «Достук» (улицы Достук 2-я, Достук 4-я, Кайназаровой, Сад), жилмассив «Аска-Таш» (улица Аска-Таш 3-я), отрезки улиц Бухарской, Дубосековской, Нурекской, Сары-Челекской, Кара-Жыгач, Ак-Терекской, Гончарной, Бельской, Менделеева, Ичке-Суу, Набережной, Рабочей, Ракетной, переулки Аксайский, Заравшанский, Беш-Кунгейский, Барскаунский, Рабочий, Ак-Терекский, Боомский, жилгородок, «Красный строитель», «Красный строитель-2», жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чу-1 — Чуй-14, Манаса), «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-14, Чубак Ажы, Ынтымак, Биримдик);

9.00-15.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-3 — Келечек-5).

20-23 мая — район, ограниченный ГРС-1, Васильевским трактом, БЧК, улицей Юбилейной, селами Пригородным, Маевкой, улицами Молодая Гвардия, Киргизской, Коллекторной, Саадаева, Новой, переулком Советским, МЧК, жилмассивами «Жениш» и «Алтын-Бешик».

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Исхак Масалиев

Родился 21 мая 1960 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Фото 24.kg. Стенд Узбекистана на ярмарке в честь Нооруза, Бишкек, 21 марта 2019 года

В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002-го Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

В этом же документе ООН предложила всем государствам-членам, межправительственным органам, организациям системы Организации Объединенных Наций и соответствующим неправительственным организациям среди прочего информировать общественность о ценности и важности разнообразия культур и, в частности, содействовать с помощью просвещения и средств массовой информации осознанию позитивной роли культурного разнообразия.

Сегодня этот праздник отмечается во многих странах мира, что позволяет людям глубже осознать ценности культурного разнообразия и дает возможность развивать сотрудничество между народами.

Международный день чая

Генассамблея постановила провозгласить 21 мая Международным днем чая.

Он способствует поощрению и расширению коллективных действий в поддержку устойчивого производства и потребления чая и повышению осведомленности о его важном значении в борьбе с голодом и нищетой.

После воды чай является самым потребляемым напитком в мире.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Молдогазы Токобаев

Родился 27 февраля 1905 года в селе Тору-Айгыр Семиреченской области Российской империи.

С 1938-го на партийной работе. 22 марта 1943 года избран председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, в этой должности проработал до 14 ноября 1945-го. Избирался депутатом Верховного Совета СССР второго созыва (1946-1949).

Молдогазы Токобаев — один из зачинателей кыргызской письменной литературы, один из первых драматургов Киргизии.

Литературную деятельность начал в середине 1920-х годов. Первые стихи появились в печати в 1924-м. Первый сборник стихов издан в Москве в 1931 году. В своей поэзии воспевал новую жизнь, патриотизм, созидательный труд родного народа.

В 1938-м создал пьесу «Кайгылуу Какей» («Горемычная Какей») — первую кыргызскую многоактную драму, которая стала большим общественным событием, положив начало развитию национальной драматургии.

Опубликовано более 20 стихотворных и прозаических изданий произведений писателя.

Умер 21 мая 1974 года.

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