Парк имени Ататюрка. Вопрос рассмотрели на координационном совете в мэрии

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел координационный совет с руководителями правоохранительных органов, в том числе по парку имени Ататюрка. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, заслушана информация по вопросу дальнейших действий уполномоченных госорганов в сфере строительства и архитектуры, мэрии и правоохранительных структур города, направленных на исполнение постановления муниципалитета «Об утверждении границ парка имени Мустафы Кемаля Ататюрка».

«Юридическая служба мэрии подготовила и подала в суд 19 исков. Всего планируется направить более 94 судебных исков (цифра может увеличиться по мере подготовки исков). Градоначальник поручил руководителям муниципалитета и правоохранительных органов провести разъяснительную работу в целях доведения до горожан информации о том, что в отношении индивидуальных жилых домов, находящихся на территории парка, в первую очередь будут приняты меры судебного характера», — сказали в пресс-службе.

Сноса таких объектов без соответствующих решений суда не планируется. Мэрия Бишкека

«По итогам совещания поручено ускорить работу структур муниципалитета по подготовке судебных исков, проведению другой необходимой организационной и правовой работы, а также усилить информационную работу среди населения», — заметили в мэрии.

Читайте по теме Сноса домов в парке имени Ататюрка сегодня не будет

Там добавили, что сегодня, согласно утвержденному плану мероприятий, Госстрой во взаимодействии с городскими службами должен был начать демонтаж ряда объектов, находящихся на территории парка на стадии строительства и не имеющих разрешительных документов. Также планировался снос заборов и ограждений вокруг ряда зданий, выходящих за границы их земельных участков. Однако работы так и не начались.

Напомним, в апреле мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.