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Общество

В столице утвердили границы парка имени Ататюрка. Более 40 гектаров вернут мэрии

Мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, территория площадью 107 гектаров утверждена в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года.

Так, 43 гектара земли, ранее выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк.

Департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено:

  • принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением Бишкекской городской государственной администрации;
  • демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка;
  • провести работу по восстановлению ущерба, причиненного парку, за счет виновных лиц;
  • направить в установленном порядке материалы в органы прокуратуры для дачи правовой оценки и привлечения к ответственности лиц, принявших решения о выделении земельных участков в границах парка.

Перед МП «Бишкекглавархитектура» поставлена задача — подготовить соответствующие документы парка для использования его по целевому назначению и изготовления паспорта объекта историко-культурного наследия. Октябрьскому акимиату и коммунальным службам необходимо провести работу по благоустройству территории для организации мест зон отдыха.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Границы парка

«После завершения процедур возврата в муниципальную собственность города земельных участков территория парка предоставляется департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии в бессрочное (без указания срока) пользование для содержания и благоустройства парка», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291446/
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