Сноса домов в парке имени Ататюрка сегодня не будет

Сегодня к жителям домов возле парка имени Ататюрка приехал аким Октябрьского района Бишкека Жаныбек Орозалиев.

Он заявил, что сегодня сноса не будет из-за погодных условий.

Как сказал аким, мэрия направила в суд 19 исков. Более 90 сейчас готовятся.





По словам Жаныбека Орозалиева, разбирательства по участкам будут в судебном порядке — у кого есть красная книга, у кого нет. Все будут выяснять через суд. У кого есть красная книга, будут выяснять, каким образом Госрегистр ее выдал.

У кого нет документов на участки, отметил аким, то сразу подлежат сносу. Кроме того, он отметил, что подлежат сносу те, кто вышел за рамки своих земельных наделов.

По словам акима, в постановлении мэрии не говорится, что эти дома незаконные и надо их снести. Там говорится, что надо проверить их на законность, подчеркнул чиновник.

Собравшиеся жители говорят, что не доверяют муниципалитету и намерены обратиться к президенту.

Напомним, в апреле мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.