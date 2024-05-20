14:00
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество

Сноса домов в парке имени Ататюрка сегодня не будет

Сегодня к жителям домов возле парка имени Ататюрка приехал аким Октябрьского района Бишкека Жаныбек Орозалиев.

Он заявил, что сегодня сноса не будет из-за погодных условий.

Как сказал аким, мэрия направила в суд 19 исков. Более 90 сейчас готовятся.

По словам Жаныбека Орозалиева, разбирательства по участкам будут в судебном порядке — у кого есть красная книга, у кого нет. Все будут выяснять через суд. У кого есть красная книга, будут выяснять, каким образом Госрегистр ее выдал.

У кого нет документов на участки, отметил аким, то сразу подлежат сносу. Кроме того, он отметил, что подлежат сносу те, кто вышел за рамки своих земельных наделов.

По словам акима, в постановлении мэрии не говорится, что эти дома незаконные и надо их снести. Там говорится, что надо проверить их на законность, подчеркнул чиновник.

Собравшиеся жители говорят, что не доверяют муниципалитету и намерены обратиться к президенту.

Напомним, в апреле мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294449/
просмотров: 836
Версия для печати
Материалы по теме
Снос домов в парке имени Ататюрка. На месте собрались местные жители
Парк имени Ататюрка. Изъятие частной собственности — прерогатива суда — депутат
Парк имени Ататюрка. В парламенте предлагают объявить земельную амнистию
Парк имени Ататюрка. Мэрия Бишкека готовит иски в суд
Депутат требует не сносить многоэтажные дома в парке имени Ататюрка
Депутат Жогорку Кенеша предлагает не сносить дома в парке имени Ататюрка
Какие объекты расположены в парке имени Ататюрка
Принадлежавший Камчи Кольбаеву участок нардеп просит отдать парку имени Ататюрка
Границы парка имени Ататюрка и снос объектов. Что известно на сегодня
Возвращенные территории парка имени Ататюрка будут использовать как зону отдыха
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и&nbsp;сели В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и сели
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Список улиц Бишкека, которые полностью закрывают для проезда. Карта Список улиц Бишкека, которые полностью закрывают для проезда. Карта
В&nbsp;Бишкеке запустили еще один автобусный маршрут. Схема движения В Бишкеке запустили еще один автобусный маршрут. Схема движения
Бизнес
Трансформация &laquo;РСК Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ренейминг в&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; Трансформация «РСК Банка» — ренейминг в «Элдик Банк»
Социальный проект &laquo;Накопительная ипотека&raquo; Социальный проект «Накопительная ипотека»
Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в&nbsp;Бишкеке Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в Бишкеке
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
20 мая, понедельник
13:57
$56 миллионов на экологию Иссык-Куля. Депутаты требуют детальный план реализации $56 миллионов на экологию Иссык-Куля. Депутаты требуют...
13:56
В здании Дворца бракосочетания в Бишкеке начался ремонт
13:50
Иностранных студентов в Кыргызстане временно перевели на онлайн-обучение
13:40
Кабмин рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим иностранным студентам
13:30
Законопроект о снижении страховых взносов внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша