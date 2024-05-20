14:00
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество

Иностранных студентов в Кыргызстане временно перевели на онлайн-обучение

Иностранных студентов в Кыргызстане временно перевели на онлайн-обучение. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замминистра образования и науки Расул Абазбек уулу.

По его словам, издан приказ о дистанционном обучении в течение недели. Такие меры приняты для того, чтобы студенты имели возможность оставаться в общежитиях и других местах проживания.

«Совместно с ректорами вузов ведется работа по обеспечению безопасности учащихся, в том числе проживающих в съемных квартирах, хостелах и других местах», — сказал Расул Абазбек уулу, отметив, что случившееся показало страну не с лучшей стороны и каждый должен извлечь уроки из этих событий.

Читайте по теме
Протест против иностранцев. Чем закончилось ночное противостояние в Бишкеке  

Он добавил, что в вузах регулярно проводят работу по ознакомлению иностранцев с культурой КР и интеграции с местными студентами.

По данным Минздрава, в результате массовой драки с иностранцами за медицинской помощью обратился 41 пострадавший.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта, позже их отпустили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294457/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим иностранным студентам
Иностранные студенты далеки от политики — ректор Медакадемии
Драка с иностранцами. Задержанным в Бишкеке египтянам избрали меру пресечения
Драка с иностранцами. Число пострадавших увеличилось до 41
В Бишкеке четыре школьника получили ножевые ранения
Драка с иностранцами. Власти Пакистана о необходимости «сбросить эмоции»
После драки с иностранцами. Эдиль Байсалов встретился со студентами из Пакистана
Министр иностранных дел Пакистана посетит Кыргызстан
У посольства Кыргызстана в Исламабаде прошли протесты
Сообщения о группах пакистанских студентов, намеренных уйти в Казахстан, — фейк
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и&nbsp;сели В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и сели
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Список улиц Бишкека, которые полностью закрывают для проезда. Карта Список улиц Бишкека, которые полностью закрывают для проезда. Карта
В&nbsp;Бишкеке запустили еще один автобусный маршрут. Схема движения В Бишкеке запустили еще один автобусный маршрут. Схема движения
Бизнес
Трансформация &laquo;РСК Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ренейминг в&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; Трансформация «РСК Банка» — ренейминг в «Элдик Банк»
Социальный проект &laquo;Накопительная ипотека&raquo; Социальный проект «Накопительная ипотека»
Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в&nbsp;Бишкеке Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в Бишкеке
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
20 мая, понедельник
13:57
$56 миллионов на экологию Иссык-Куля. Депутаты требуют детальный план реализации $56 миллионов на экологию Иссык-Куля. Депутаты требуют...
13:56
В здании Дворца бракосочетания в Бишкеке начался ремонт
13:50
Иностранных студентов в Кыргызстане временно перевели на онлайн-обучение
13:40
Кабмин рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим иностранным студентам
13:30
Законопроект о снижении страховых взносов внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша