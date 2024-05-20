Иностранных студентов в Кыргызстане временно перевели на онлайн-обучение. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замминистра образования и науки Расул Абазбек уулу.

По его словам, издан приказ о дистанционном обучении в течение недели. Такие меры приняты для того, чтобы студенты имели возможность оставаться в общежитиях и других местах проживания.

«Совместно с ректорами вузов ведется работа по обеспечению безопасности учащихся, в том числе проживающих в съемных квартирах, хостелах и других местах», — сказал Расул Абазбек уулу, отметив, что случившееся показало страну не с лучшей стороны и каждый должен извлечь уроки из этих событий.

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Он добавил, что в вузах регулярно проводят работу по ознакомлению иностранцев с культурой КР и интеграции с местными студентами.

По данным Минздрава, в результате массовой драки с иностранцами за медицинской помощью обратился 41 пострадавший.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта, позже их отпустили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.