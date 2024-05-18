Протест против иностранцев. Чем закончилось ночное противостояние в Бишкеке

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись.

Вчера около 21.00 в Бишкеке на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева собрались более 100 парней, которые хотели отомстить иностранцам, избившим местных жителей.







Ранее сообщалось, что 13 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев. Инцидент произошел во дворе одного из хостелов, где живут приезжие. Они избили нескольких местных жителей.

Ближе к 23.00 милиционеры попытались рассеять собравшихся. Начались первые задержания после того, как толпа попыталась перекрыть дорогу.

Сначала на месте находилось около 70 сотрудников УПСМ и УВД Свердловского района. Позже на место прибыли отряд СОБР и еще 15 экипажей патрульной милиции.

По факту избиения иностранцами местных жителей в Бишкеке возбудили уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в следственной службе УВД Свердловского района.

Как отмечается, дело возбудили по статье 280 часть 2 пункт 1 (хулиганство) УК КР.

Ближе к полуночи задержали трех гражданин Египта, их водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Тем временем в столице милиция продолжает успокаивать собравшихся на разбирательство с иностранцами парней. Есть задержанные и среди протестующих. Милиция оттеснила их к пересечению улиц 7 Апреля и Фрунзе.

После полуночи с задержанными иностранцами в милиции записали видео. На нем они извиняются перед кыргызстанцами.

Кроме того, милиция смогла разогнать участников стихийной акции. Как отмечалось, улицы Жибек Жолу, Огонбаева, 7 Апреля и Фрунзе, где находились протестующие, освободили для проезда транспорта.

Однако после часа ночи толпа вновь начала собираться на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 Апреля. Число протестующих резко увеличилось, примерно до 1 тысячи человек.

На место прибыли подразделения Внутренних войск, которые перекрыли полностью улицу 7 Апреля. На место прибыли три водомета.

После 03.00 толпа пыталась несколько раз прорвать милицейское оцепление. Собравшиеся начали требовать, чтобы к ним прибыл кто-то из правительства. Обстановка начала накаляться.

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев долго вел переговоры с толпой о том, чтобы они разошлись и освободили проспект Чуй для проезда транспорта.

В результате долгих переговоров главы ГУВД, активистов и спортсменов с толпой митингующих последние начали отходить вверх по улице 7 Апреля.

Требования толпы — ужесточить контроль над иностранцами, чтобы троих задержанных наказали по всей строгости закона.

Примерно в 05.15 толпа начала расходиться и освобождать перекресток проспекта Чуй и улицы 7 Апреля.