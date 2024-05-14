Статью о клевете возвращать нельзя. Почему, объясняют юристы

В начале апреля Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики предложило дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за клевету и оскорбление в СМИ, на сайте или на странице сайта в соцсетях.

Акмат Алагушев и другие эксперты раскритиковали инициативу, назвав ее давлением на СМИ.

Юристы правовой клиники «Адилет» заявили, что Минкульт нарушает закон. Мало того что предложение ведомства противоречит Конституции, оно дублирует действующие положения и содержит элементы коррупции.

По законопроекту, госслужащий сам определяет, относится ли та или иная информация к порочащей честь и достоинство.

В анализе «Адилета» говорится, что это приведет к цензуре и злоупотреблению. А наказание в виде штрафа, который перечислят в бюджет, не удовлетворит потенциального потерпевшего.

«Единственно возможное и правильное решение вопроса — рассмотрение претензий судом. Основной способ защиты чести и достоинства человека — это право на судебную защиту, прописанное в Конституции. Оскорбление или клевета в публичном выступлении, публично выставленном в СМИ или интернете считается квалифицирующим признаком того же правонарушения. То есть в законодательстве уже прописано, что преступные действия, порочащие или унижающие честь и достоинство граждан, — это распространение сведений. Следовательно, в соответствии с частью 4 статьи 29 Конституции КР такие действия не могут считаться преступлением и субъект, нарушивший право, не может быть подвергнут квазиуголовному преследованию», — отметили в «Адилете».

С полным текстом анализа можно ознакомиться здесь.

Напомним, с инициативой дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей, предусматривающей административное наказание за клевету, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики выступило по инициативе главы кабмина Акылбека Жапарова.