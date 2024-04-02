Ввести ответственность за клевету и оскорбление в СМИ и интернете хотят в КР

Дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за клевету и оскорбление других лиц в средствах массовой информации, на сайте или на странице сайта в интернете, предлагает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики. Законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как говорится в справке-обосновании, проект разработан по поручению председателя кабинета министров Акылбека Жапарова. Целью и задачей являются защита законных интересов потерпевшего и обеспечение справедливости в рамках правовой системы.

В Минкультуры отмечают, что сейчас вопросы свободы слова и выражения мнения становятся все более актуальными в контексте развития информационных технологий и расширения возможностей доступа к интернету. В то же время увеличивается количество случаев оскорбления и распространения заведомо ложных сведений через различные средства массовой информации и интернет-ресурсы. Это создает угрозу для общественной морали и межличностных отношений.

В министерстве считают, что гражданское законодательство недостаточно эффективно реагирует на случаи оскорбления и распространения заведомо ложных сведений в средствах массовой информации и на интернет-платформах.

«Оскорбление и унижение, распространяемые в средствах массовой информации и интернете, могут иметь негативные последствия для общества в целом. Это может привести к усилению конфликтов, ухудшению межличностных отношений и нарушению общественной стабильности. Клевета и ложные обвинения могут нанести ущерб доверию к информации и СМИ. Поэтому включение статьи о клевете помогает поддерживать качество и достоверность общественного дискурса, защищая общественное доверие к информации», — говорится в справке-обосновании.

Минкультуры предлагает дополнить кодекс статьей «Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети интернет или на странице сайта в сети интернет» и предусмотреть следующее наказание:

за оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, содержащееся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете, — штраф для физических лиц в размере 75 расчетных показателей (7 тысяч 500 сомов), юридических — 230 расчетных показателей (23 тысячи сомов);

за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, содержащуюся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете, — штраф для физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), юридических — 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов).

Полномочиями по рассмотрению дел о правонарушениях и наложению взыскания предлагается наделить уполномоченный орган в сфере средств массовой информации — Минкультуры.