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Общество

Акмат Алагушев: Проект об ответственности за клевету в СМИ — давление на медиа

Законопроект о введении ответственности за клевету и оскорбление других лиц в средствах массовой информации, на сайте или на странице сайта в интернете можно расценить как некое давление на СМИ. Об этом в комментарии 24.kg сказал юрист Института медиаполиси Акмат Алагушев.

Он напомнил, что в 2010 году клевета и чуть позже оскорбление были декриминализованы. «Что касается клеветы. В Гражданском кодексе есть статья 18 о защите чести, достоинства и деловой репутации, которая, скажем так, восполняет норму о клевете. Хотя диспозиция немного разная, так как клевета предусматривалась как заведомо ложные сведения. В статье 18 признаков заведомости нет. Что касается оскорбления — оно выпало. В Гражданском кодексе нет ничего похожего. И какой-то вакуум образовался», — рассказал он.

Акмат Алагушев добавил: когда эти нормы были в уголовном праве, сначала шло следствие. Потом оно плавно перетекло в обвинения частного порядка, то есть потерпевший обращался в суд. И был полноценный процесс со всеми вытекающими последствиями.

«А что хотят сейчас сделать? Здесь административная ответственность, это протокол. А наш Административный кодекс публичен. И здесь вопрос в чем? В заявительности характера. Как будет Минкультуры как уполномоченный орган это рассматривать? Будет мониторить и сам протоколы составлять или ждать пока кто-то напишет заявление?» — добавил он.

Еще важный вопрос — как Минкультуры будет рассматривать — клевета это или нет, являются ли те или иные слова оскорблениями. «И эти вопросы могут относиться к лингвистам, и должна назначаться полноценная экспертиза. Много вытекающих моментов. Здесь должна даваться правовая юридическая оценка тем же уполномоченным органом. А есть там юристы, как это будет происходить? Есть ли у Минкульта такие полномочия в общем? Очень много вопросов», — добавил он.

Напомним, Минкультуры предложило дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за клевету и оскорбление других лиц в средствах массовой информации, на сайте или на странице сайта в интернете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290556/
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