Блокировка сайта «Клооп». ГКНБ обжаловал решение Административного суда

ГКНБ обжаловал решение Административного суда о признании решения Минкульта об удалении материала с сайта «Клооп», а потом и о блокировке «Клоопа» недействительными. Об этом редакция сообщила в своем Telegram-канале.

Там отметили, что в своей жалобе спецслужба указала, что действия «Клоопа» «нарушают Конституционные права госоргана», а Административный суд «не принял во внимание, что владельцу сайта предоставлялась возможность удалить информацию, решить вопрос мирным путем». Однако «эти предложения были проигнорированы».

«Решение Минкультуры о приостановлении работы сайта принято в соответствии с Законом «О защите от недостоверной (ложной) информации» для оперативного реагирования уполномоченного госоргана в сфере информации на поступившее заявление, предметом которого является публикация, распространяющая в интернете, не соответствующая действительности, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию другого лица. На основании вышеизложенного ГКНБ просит отменить решение Административного суда от 18 марта 2024 года полностью», — говорится в жалобе.

Заседание в горсуде по этому делу пока не назначено.

Сайт Kloop.kg был заблокирован из-за материала «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО- 1» . На него с жалобой в Минкультуры обратился ГКНБ. В спецслужбах посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ». При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция Службы исполнения наказаний с отрицанием его заявления о пытках.

Русскоязычная версия сайта «Клоопа» была заблокирована с 12 сентября. Именно по ней ранее принял решение Административный суд. Кыргызоязычная версия заблокирована с начала ноября.