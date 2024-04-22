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Общество

На бульваре Эркиндик проходит реконструкция зеленых зон

Специалисты муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» продолжают работу по реконструкции зеленых зон города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на бульваре Эркиндик от улицы Абдумомунова до проспекта Жибек Жолу проводят глубокую санитарную обрезку зеленых насаждений и пересадку живой изгороди.

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«Одни из самых старых деревьев в столице растут на бульваре Эркиндик. В целях безопасности бригады лесосъемки предприятия проводят глубокую обрезку деревьев. Живую изгородь с бульвара сначала пересадят в питомник МП «Бишкекзеленстрой», а в дальнейшем используют для озеленения других территорий», — подчеркнули в муниципалитете.

Ранее столичные власти анонсировали реновацию зеленого фонда города. В мэрии поспешили объяснить, что это «комплекс мероприятий, направленных на замену больных и усыхающих деревьев, кустарников и иных насаждений здоровыми (воспроизводство), улучшение породного состава и структуры зеленых насаждений, в том числе с элементами ландшафтной перепланировки».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292217/
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