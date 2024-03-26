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Общество

В мэрии рассказали, как будут проводить реновацию зеленого фонда Бишкека

В мэрии Бишкека рассказали, как будут проводить реновацию зеленого фонда столицы.

В муниципалитете отметили, что реновация — это комплекс мероприятий, направленных на замену больных и усыхающих деревьев, кустарников и иных насаждений на здоровые (воспроизводство), улучшение породного состава и структуры зеленых насаждений, в том числе с элементами ландшафтной перепланировки.

Первый этап реновации зеленого фонда уже стартовал по проспектам Чуй и Айтматова.

«Бригады лесосъемки МП «Бишкекзеленстрой» проводят кропотливую работу по подготовке к сносу аварийных зеленых насаждений. Первыми будут очищаться крупные проспекты и улицы, так как именно на них наблюдается наибольшее оживленное движение», — рассказали в мэрии.

Фото на главной: 24.kg - Бишкек за последние 30 лет лишился существенной части своей зелени
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289866/
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