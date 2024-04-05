Рубить тополя, сажать липы. Как власти Бишкека зеленый фонд обновлять будут

Столичные власти анонсировали реновацию зеленого фонда города. В мэрии поспешили объяснить, что это «комплекс мероприятий, направленных на замену больных и усыхающих деревьев, кустарников и иных насаждений здоровыми (воспроизводство), улучшение породного состава и структуры зеленых насаждений, в том числе с элементами ландшафтной перепланировки».

Многие горожане к проекту отнеслись скептически, так как неоднократно становились свидетелями массовой вырубки деревьев во время реконструкции дорог и как посаженные взамен саженцы не приживались или попросту засыхали из-за отсутствия полива.

Требуют замены

Главный агроном Бишкекзеленстроя Жаныбек Жумалиев отметил, что большая часть деревьев в столице посажена в 1950-х и требует замены.

«Срок годности тополей, растущих вдоль дорог, — в среднем 35-40 лет. Когда деревьям 40 лет, у них начинает гнить сердцевина. Мы должны их сносить и взамен сажать крупномерные саженцы. В скверах и парках их срок годности увеличивается до 50-60 лет, потому что там более благоприятные условия. Дубы дольше живут, 100-120 лет. Конечно, чтобы деревья столько прожили, мы должны их вовремя поливать, подкармливать, проводить обрезку», — сказал он.

По словам Жаныбека Жумалиева, в муниципальном предприятии есть программа, по которой происходит обновление зеленого фонда.

Ежегодно вырубают 600-800 деревьев, «аварийных и тех, у которых срок истек», взамен высаживают около 16 тысяч саженцев лиственных, хвойных растений и кустарников.

В Бишкекзеленстрое утверждают, что просто так деревья не рубят. Проводят комиссионную оценку возраста и состояния растения с участием их специалистов, Минприроды, Ботсада, акимиата, МТУ. После составляют акт, согласовывают с уполномоченными органами и только потом рубят.

Недавно предприятию приобрели технику, с помощью которой сотрудники будут выкорчевывать пни и в дальнейшем при возможности сажать на этом месте новое растение.

Продолжается инвентаризация зеленых насаждений.

«Если раньше в конце года считали по видам и писали, сколько лиственных, хвойных, кустарников, то сейчас новая программа, с помощью которой проводим учет. Заносятся история дерева, где растет, когда посадили, диаметр ствола и так далее. Конечно, за год-два не получится охватить все растения, процесс продлится пять-шесть лет. Уже учли около 40 тысяч деревьев», — добавил Жаныбек Жумалиев.

Минус одна визитная карточка

Тополиной аллеи вдоль правительственной трассы скоро не будет.

От улицы Ажибека Баатыра до госрезиденции, по подсчетам Бишкекзеленстроя, около 1,5 тысячи тополей.

«Они отжили. Каждый год мы их обрезали, остались только стволы. С участием специалистов университета «Манас», Аграрной академии, Ботанического сада и Института леса НАН выезжали на место. Они тоже дали заключение, что деревья исчерпали срок годности, что остались только стволы и их надо убирать», — продолжил главный агроном.

Менять будут участками. На первом этапе снесут тополя на отрезке между улицами Ажибека Баатыра и Масалиева.

Вместо них решили посадить крупномерные саженцы липы. Выбор растения объясняют тем, что это низкорослые деревья, которые хорошо растут вдоль дорог.

Кроме того, Бишкекзеленстрой заменит там газон и установит водопроводный полив.

«Деревья первого яруса, такие как тополя, дубы, достигают высоты 25-30 метров. Если они падают во время сильного ветра или по другим причинам, это очень опасно. Во многих городах уже отказались от высадки такого вида растений вдоль трасс, отдав предпочтение более низкорослым деревьям», — объяснил Жаныбек Жумалиев.

Полностью отказываться от посадки новых тополей в Бишкеке не будут, но их количество значительно сократят. Как пояснил специалист, вязы (карагачи) и тополя по городу болеют.

«К сожалению, лечить их не получается, так как вредитель живет внутри стволов. Получается, один выход — пилить и сжигать. Но, так как эти растения хорошо адаптировались под наш климат, полностью отказываться от них не будем. Тополя будем больше сажать в нижней зоне города, где грунтовые воды выше», — сказал он.

Что будут сажать

Для реновации городские власти подключили специалистов из Ботсада.

Они рекомендовали шесть лиственных растений (дуб, липа, вяз, клен, гледичия, тополь) и два хвойных. Их и планируют использовать в озеленении столицы.

«Если в Дубовом парке или на бульваре Эркиндик уберем дуб, то посадим крупномерный саженец дуба. Там, где в результате расширения проезжей части или строительства тротуара зеленая зона сузилась, планируем высаживать низкорослые деревья и кустарники», — добавил главный агроном.

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По его словам, сейчас идет большая работа по реконструкции в центральных скверах и парках. Там убирают старые, кривые, больные насаждения, у некоторых поднимают кроны, обрезая нижние ветви. Далее планируют высадить новые растения, в том числе цветущие кустарники, заменить газон и установить поливной водопровод.

Полив и обрезка

У бишкекчан очень много претензий к обрезке деревьев. Они отмечают, что спилы не обрабатывают, очень часто сносят верхушки, после чего растение медленно умирает.

На улицах города нередко можно встретить голые мертвые остатки стволов высотой с человеческий рост.

В Бишкекзеленстрое с претензиями согласны отчасти, но утверждают, что используют садовый вар или масляную краску для обработки растений после обрезки.

«Санитарную обрезку мы проводим с ноября и до начала весны, когда у деревьев нет сокодвижения. Но и летом приходится проводить обрезку, если, например, после дождей или сильного ветра происходят отломы ветвей и так далее. И тогда дерево болеет, потому что есть сокодвижение», — заметил Жаныбек Жумалиев.

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Он ответил и на злободневный вопрос о поливе. Несколько лет летом Бишкек остается без воды, деревья засыхают.

«У нас есть программа, увеличивается количество скважин. И когда в арыках воды нет, берем из них. Строятся поливочные водопроводы, обновляется арычная система», — сказал специалист.

Ну а мэрия зовет горожан и гостей столицы внести свой вклад в озеленение и пригласила участвовать в весенней посадке. Бишкекзеленстрой определит и подготовит места для посадки, людям останется только приобрести, посадить саженцы и надеяться, что они приживутся и не засохнут.