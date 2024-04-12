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Общество

Количество грантовых мест в вузах увеличили до 10 тысяч

Количество грантовых мест в высших учебных заведениях на 2024/25 учебный год увеличили до 10 тысяч. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, вынесенном на общественное обсуждение.

По данным Минобразования, это позволит обеспечить доступ к образованию большему числу талантливых абитуриентов из социально незащищенных семей, будет способствовать повышению уровня образования и развитию человеческого капитала в республике.

Проектом предлагается из 10 тысяч государственных образовательных грантов 7 тысяч 742 выделить для вузов, подведомственных Министерству образования и науки.

Остальные грантовые места будут финансироваться через другие министерства: внутренних дел — 130 грантов, здравоохранения — 490, культуры, информации, спорта и молодежной политики — 214, обороны — 125, иностранных дел — 20.

Также указами президента КР предусмотрено выделение грантовых мест для филиала Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова и Исламской академии.

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При распределении грантов по остальным отраслям экономики учитывались представленный Министерством труда прогноз в потребностях кадров (на 2023-2027 годы), количество заключенных договоров между вузами и работодателями, анализ трудоустройства выпускников конкретного вуза, а также предельный контингент студентов, установленный лицензией на образовательную деятельность по соответствующим специальностям и вузам.

Отмечается, что заявки на выделение грантовых мест представили 25 государственных вузов. Всего у них заключены договоры с работодателями на подготовку 12 тысяч 603 специалистов.

По прогнозу Минтруда, в целом на 2023-2027 годы потребуется более 125,8 тысячи специалистов.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают отрасли промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, сферы услуг, здравоохранения и образования.

В прошлые годы выделяли около 6 тысяч государственных образовательных грантов. По средним подсчетам Минобразования, на оплату дополнительных 4 тысяч грантовых мест потребуется 104 миллиона сомов в 2024/25 учебном году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291344/
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