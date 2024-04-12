Количество грантовых мест в вузах увеличили до 10 тысяч

Количество грантовых мест в высших учебных заведениях на 2024/25 учебный год увеличили до 10 тысяч. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, вынесенном на общественное обсуждение.
По данным Минобразования, это позволит обеспечить доступ к образованию большему числу талантливых абитуриентов из социально незащищенных семей, будет способствовать повышению уровня образования и развитию человеческого капитала в республике.
Остальные грантовые места будут финансироваться через другие министерства: внутренних дел — 130 грантов, здравоохранения — 490, культуры, информации, спорта и молодежной политики — 214, обороны — 125, иностранных дел — 20.
Также указами президента КР предусмотрено выделение грантовых мест для филиала Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова и Исламской академии.
При распределении грантов по остальным отраслям экономики учитывались представленный Министерством труда прогноз в потребностях кадров (на 2023-2027 годы), количество заключенных договоров между вузами и работодателями, анализ трудоустройства выпускников конкретного вуза, а также предельный контингент студентов, установленный лицензией на образовательную деятельность по соответствующим специальностям и вузам.
Отмечается, что заявки на выделение грантовых мест представили 25 государственных вузов. Всего у них заключены договоры с работодателями на подготовку 12 тысяч 603 специалистов.
По прогнозу Минтруда, в целом на 2023-2027 годы потребуется более 125,8 тысячи специалистов.
В прошлые годы выделяли около 6 тысяч государственных образовательных грантов. По средним подсчетам Минобразования, на оплату дополнительных 4 тысяч грантовых мест потребуется 104 миллиона сомов в 2024/25 учебном году.