В вузах Кыргызстана стартовала приемная кампания

В Кыргызстане сегодня стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Первый тур пройдет с 8.00 18 июля до 14.00 20 июля.

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Прием проходит в режиме онлайн. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте автоматизированной информационной системы «Абитуриент Online». Позже там размещаются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. После чего будущие студенты должны подтвердить желание быть зачисленным в вуз.

В 2022 году в Общереспубликанском тестировании приняли участие 51 тысяча 185 учащихся. 57 учащихся показали лучшие результаты — от 235 до 221 балла. Средний балл составил 120.

Пороговый балл для участия в конкурсе по основному тесту составляет 110, по предметным — 60.

Из 6 тысяч государственных образовательных грантов 4 тысячи 663 выделены на подготовку педагогических кадров. Пороговый балл основного теста для тех, кто будет поступать на грантовые места по педагогическим направлениям, — 115, а предметных тестов — 60.

В Минобразования отмечают высокую потребность в медиках, педагогах, специалистах в сфере сельского хозяйства, строительства, IT-технологий и горнодобывающей промышленности.

В целом регистрация абитуриентов для участия в конкурсе пройдет в пять туров. На контрактные места, оставшиеся вакантными после летней приемной кампании, пройдет зимний прием.