Будет ли повышен пороговый балл для поступления в вузы? Ответ Минобразования

Пороговый балл для поступления в высшие учебные заведения будет установлен по предварительным результатам Общереспубликанского тестирования — летом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный специалист управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования МОиН Айнура Асан кызы.

Напомним, раньше пороговые баллы по основному и предметным тестам составляли 110 и 60.

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«Последние два года для поступавших на государственный образовательный грант по педагогическим направлениям был установлен порог на уровне 115 баллов. Это делается для повышения потенциала будущих педагогов и статуса учителя, так как зарплата поднялась в последние годы. Сейчас проводим анализ. Наверное, с этого года будет еще повышение порогового балла на педагогические и, возможно, на другие направления тоже», — сказала Айнура Асан кызы.

Она добавила, что около 40 процентов всех грантовых мест выделяется именно на подготовку педагогов.

ОРТ пройдет 17-24 мая.

С 2012-го тестирование стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования не требуются.