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Общество

Будет ли повышен пороговый балл для поступления в вузы? Ответ Минобразования

Пороговый балл для поступления в высшие учебные заведения будет установлен по предварительным результатам Общереспубликанского тестирования — летом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный специалист управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования МОиН Айнура Асан кызы.

Напомним, раньше пороговые баллы по основному и предметным тестам составляли 110 и 60.

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Пороговый балл ОРТ для поступления по педагогическому направлению повысится

«Последние два года для поступавших на государственный образовательный грант по педагогическим направлениям был установлен порог на уровне 115 баллов. Это делается для повышения потенциала будущих педагогов и статуса учителя, так как зарплата поднялась в последние годы. Сейчас проводим анализ. Наверное, с этого года будет еще повышение порогового балла на педагогические и, возможно, на другие направления тоже», — сказала Айнура Асан кызы.

Она добавила, что около 40 процентов всех грантовых мест выделяется именно на подготовку педагогов.

ОРТ пройдет 17-24 мая.

С 2012-го тестирование стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования не требуются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288014/
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