Отключение горячей воды, электронный паркинг, яркая велодорожка. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

! Когда отключат горячую воду Горячую воду в столице отключат 22 апреля. Ее не будет до 1 июня. Читайте по теме Исчезла горячая вода? Разбираемся, как подобрать и купить водонагреватель Отметим, что после аварии на ТЭЦ Бишкека ее директор Уран Раимбеков сообщил, что в городе могут изменить дату и продлить время отключения горячей воды до 30-40 дней. По его словам, это нужно, чтобы проводить ремонт более качественно.

Тендер на электронные парковки Муниципальное предприятие «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» объявляет тендер на электронные парковки Бишкека. Объявление размещено на сайте tenders.kg. Заинтересованные поставщики должны представить конкурсную заявку на приобретение услуг, работ по автоматизации системы городских парковок и оптимизации дорожного трафика до 9.00 29 апреля. Читайте по теме Как будет работать электронная система платной парковки и какой будет цена Ранее сообщалось, что в столице в пилотном режиме запустили электронную систему платной парковки. Первую, возле муниципалитета, оборудовал российский IT-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон. Позднее в мэрии сказали, что такими парковками будет оборудован квадрат, ограниченный улицами Киевской, Тыныстанова, Михаила Фрунзе и Турусбекова.

Трехцветная велодорожка Велодорожку на улице Абдрахманова покрасили в три цвета. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. По ее данным, работу провели в рамках сотрудничества мэрии Бишкека и ОсОО «Централ Эйжа Интернэшнл Девелопмент Компани». Покрасило велодорожку от улицы Киевской до улицы Московской предприятие Shanghai Baishi Huanuo Road Engineering Co. Как объяснили в муниципалитете, технические показатели и стоимость каждого покрытия отличаются: зеленый цвет: краска, смешанная с кварцевым песком;

желтый цвет: полиуретановый жидкий клей с верхним слоем покрытия керамическими гранулами;

оранжевый цвет: полиуретановая краска без добавлений. «Пилотный проект будет рассмотрен в установленном порядке по использованию технологии для благоустройства столицы, если он подойдет для климатических условий города», — сообщили в мэрии.



Штрафы стройкомпаниям В Бишкеке оштрафованы пять строительных компаний на 103 тысячи сомов. Муниципальная инспекция мэрии продолжает проводить рейды и выявлять нарушения правил благоустройства. В списке нарушителей оказались: ОсОО «Имарат Строй», объект, расположенный по адресу: улица Малдыбаева, 277. Штраф на сумму 23 тысячи сомов за выброс строительного мусора в неустановленных местах;

ОсОО «Авента Строй», улица Гражданская, 24. Сотрудники компании в ходе строительных работ повредили проезжую часть дороги. Сумма штрафа — 23 тысячи сомов;

ОсОО «Алим Курулуш» за нарушение правил вывоза грунта получило штраф в размере 23 тысячи сомов;

ОсОО «Строительные Услуги», село Лебединовка, улица Победы, 263. За самовольное строительство подъездных путей оштрафовано на 17 тысяч сомов;

фирма «Капстрой Кей Джи» получила штраф в размере 17 тысяч сомов за вырубку и повреждение деревьев. Кроме того, ОсОО «Кыргыз Каганат», расположенное по проспекту Чингиза Айтматова, 100/2, получило предписание по уборке строительного мусора. Фото пресс-службы мэрии . За складирование мусора нарушителя ждет штраф

Внимание, вакансия! Муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» приглашает на работу водителей категории D от 21 до 60 лет, а также электриков-силовиков.



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Встреча с призерами Мэр Айбек Джунушалиев встретился с призерами международного чемпионата по робототехнике, который прошел в Красноярске (Россия). В нем приняли участие 570 команд, в том числе столичной школы-гимназии № 24. Школьники продемонстрировали градоначальнику возможности механизированных роботов, собранных собственными руками. Айбек Джунушалиев пожелал успехов юным робототехникам, а также для развития их способностей вручил столичной школе сертификат на приобретение интерактивной панели. Фото пресс-службы мэрии . Мэр Айбек Джунушалиев с призерами международного чемпионата по робототехнике