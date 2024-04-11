Отключение горячей воды, электронный паркинг, яркая велодорожка. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Когда отключат горячую воду
Горячую воду в столице отключат 22 апреля. Ее не будет до 1 июня.
Отметим, что после аварии на ТЭЦ Бишкека ее директор Уран Раимбеков сообщил, что в городе могут изменить дату и продлить время отключения горячей воды до 30-40 дней.
По его словам, это нужно, чтобы проводить ремонт более качественно.
Тендер на электронные парковки
Муниципальное предприятие «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» объявляет тендер на электронные парковки Бишкека. Объявление размещено на сайте tenders.kg.
Заинтересованные поставщики должны представить конкурсную заявку на приобретение услуг, работ по автоматизации системы городских парковок и оптимизации дорожного трафика до 9.00 29 апреля.
Ранее сообщалось, что в столице в пилотном режиме запустили электронную систему платной парковки. Первую, возле муниципалитета, оборудовал российский IT-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон.
Позднее в мэрии сказали, что такими парковками будет оборудован квадрат, ограниченный улицами Киевской, Тыныстанова, Михаила Фрунзе и Турусбекова.
Трехцветная велодорожка
Велодорожку на улице Абдрахманова покрасили в три цвета. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По ее данным, работу провели в рамках сотрудничества мэрии Бишкека и ОсОО «Централ Эйжа Интернэшнл Девелопмент Компани». Покрасило велодорожку от улицы Киевской до улицы Московской предприятие Shanghai Baishi Huanuo Road Engineering Co.
Как объяснили в муниципалитете, технические показатели и стоимость каждого покрытия отличаются:
- зеленый цвет: краска, смешанная с кварцевым песком;
- желтый цвет: полиуретановый жидкий клей с верхним слоем покрытия керамическими гранулами;
- оранжевый цвет: полиуретановая краска без добавлений.
«Пилотный проект будет рассмотрен в установленном порядке по использованию технологии для благоустройства столицы, если он подойдет для климатических условий города», — сообщили в мэрии.
Штрафы стройкомпаниям
В Бишкеке оштрафованы пять строительных компаний на 103 тысячи сомов. Муниципальная инспекция мэрии продолжает проводить рейды и выявлять нарушения правил благоустройства.
В списке нарушителей оказались:
- ОсОО «Имарат Строй», объект, расположенный по адресу: улица Малдыбаева, 277. Штраф на сумму 23 тысячи сомов за выброс строительного мусора в неустановленных местах;
- ОсОО «Авента Строй», улица Гражданская, 24. Сотрудники компании в ходе строительных работ повредили проезжую часть дороги. Сумма штрафа — 23 тысячи сомов;
- ОсОО «Алим Курулуш» за нарушение правил вывоза грунта получило штраф в размере 23 тысячи сомов;
- ОсОО «Строительные Услуги», село Лебединовка, улица Победы, 263. За самовольное строительство подъездных путей оштрафовано на 17 тысяч сомов;
- фирма «Капстрой Кей Джи» получила штраф в размере 17 тысяч сомов за вырубку и повреждение деревьев.
Кроме того, ОсОО «Кыргыз Каганат», расположенное по проспекту Чингиза Айтматова, 100/2, получило предписание по уборке строительного мусора.
Внимание, вакансия!
Муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» приглашает на работу водителей категории D от 21 до 60 лет, а также электриков-силовиков.
За подробной информацией можно обращаться по номеру телефона 0312531789.
Встреча с призерами
Мэр Айбек Джунушалиев встретился с призерами международного чемпионата по робототехнике, который прошел в Красноярске (Россия).
В нем приняли участие 570 команд, в том числе столичной школы-гимназии № 24.
Школьники продемонстрировали градоначальнику возможности механизированных роботов, собранных собственными руками. Айбек Джунушалиев пожелал успехов юным робототехникам, а также для развития их способностей вручил столичной школе сертификат на приобретение интерактивной панели.
На каких улицах заделали ямы на дорогах
В мэрии рассказали, на каких улицах Бишкекасфальтсервис устранил дорожные дефекты (ямы):
- на проспекте Дэн Сяопина от улицы Алыкулова до улицы Фучика;
- на проспекте Чуй от улицы Фучика до улицы Павлова;
- на проспекте Чуй от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;
- на улице Ахунбаева от улицы Малдыбаева до улицы 7 Апреля;
- на улице Байтика Баатыра от улицы Толстого до улицы Масалиева;
- на улице Абдрахманова от улицы Толстого до проспекта Жибек Жолу;
- на бульваре Эркиндик от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе;
- на улице Шабдана Баатыра от улицы 7 Апреля до улицы Лермонтова;
- на бульваре Молодой Гвардии от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу;
- на улице Ганди от проспекта Жибек Жолу до территории села Маевка;
- на проспекте Жибек Жолу от улицы Тоголока Молдо до улицы Лермонтова;
- на улице Горького от улицы 7 Апреля до улицы Фатьянова с северной стороны;
- на улице Абдумомунова от улицы Эркиндик до улицы Абдрахманова;
- на улице Кулиева от проспекта Жибек Жолу до улицы Токтогула;
- на улице Толстого от улицы Тимура Фрунзе до бульвара Молодой Гвардии (южная сторона);
- на улице Курманджан Датки от проспекта Жибек Жолу до улицы Толстого;
- на улице Исанова от улицы Ташкентской до проспекта Чуй;
- на улице Шопена от улицы Юнусалиева до улицы Каралаева.
Кроме того, отдельная бригада работала на участках по обращениям жителей и устранила дорожные дефекты:
- на пересечении улиц Толстого и Ауэзова;
- напротив ТЦ «Бишкек Парк»;
- на пересечении улиц Кулатова и Жукеева-Пудовкина;
- на пересечении улиц Толстого и Логвиненко;
- напротив дома по улице Валиханова, 1а/1;
- на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева;
- на пересечении улицы Орозбекова и БЧК;
- на пересечении улиц Байтика Баатыра и Токомбаева;
- на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса;
- на территории парка «Ынтымак»;
- на пересечении улицы Шопокова и проспекта Чуй;
- на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова;
- напротив ТРК «ЦУМ»;
- на пересечении проспекта Манаса и улицы Айни;
- напротив улицы Юнусалиева, 102/4;
- на пересечении улиц Толстого и 7 Апреля.