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Общество

Отключение горячей воды, электронный паркинг, яркая велодорожка. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

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Когда отключат горячую воду

Горячую воду в столице отключат 22 апреля. Ее не будет до 1 июня.

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Отметим, что после аварии на ТЭЦ Бишкека ее директор Уран Раимбеков сообщил, что в городе могут изменить дату и продлить время отключения горячей воды до 30-40 дней.

По его словам, это нужно, чтобы проводить ремонт более качественно.

Тендер на электронные парковки

Муниципальное предприятие «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» объявляет тендер на электронные парковки Бишкека. Объявление размещено на сайте tenders.kg.

Заинтересованные поставщики должны представить конкурсную заявку на приобретение услуг, работ по автоматизации системы городских парковок и оптимизации дорожного трафика до 9.00 29 апреля.

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Как будет работать электронная система платной парковки и какой будет цена

Ранее сообщалось, что в столице в пилотном режиме запустили электронную систему платной парковки. Первую, возле муниципалитета, оборудовал российский IT-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон.

Позднее в мэрии сказали, что такими парковками будет оборудован квадрат, ограниченный улицами Киевской, Тыныстанова, Михаила Фрунзе и Турусбекова.

Трехцветная велодорожка

Велодорожку на улице Абдрахманова покрасили в три цвета. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, работу провели в рамках сотрудничества мэрии Бишкека и ОсОО «Централ Эйжа Интернэшнл Девелопмент Компани». Покрасило велодорожку от улицы Киевской до улицы Московской предприятие Shanghai Baishi Huanuo Road Engineering Co.

Как объяснили в муниципалитете, технические показатели и стоимость каждого покрытия отличаются:

  • зеленый цвет: краска, смешанная с кварцевым песком;
  • желтый цвет: полиуретановый жидкий клей с верхним слоем покрытия керамическими гранулами;
  • оранжевый цвет: полиуретановая краска без добавлений.

«Пилотный проект будет рассмотрен в установленном порядке по использованию технологии для благоустройства столицы, если он подойдет для климатических условий города», — сообщили в мэрии.

Штрафы стройкомпаниям

В Бишкеке оштрафованы пять строительных компаний на 103 тысячи сомов. Муниципальная инспекция мэрии продолжает проводить рейды и выявлять нарушения правил благоустройства.

В списке нарушителей оказались:

  • ОсОО «Имарат Строй», объект, расположенный по адресу: улица Малдыбаева, 277. Штраф на сумму 23 тысячи сомов за выброс строительного мусора в неустановленных местах;
  • ОсОО «Авента Строй», улица Гражданская, 24. Сотрудники компании в ходе строительных работ повредили проезжую часть дороги. Сумма штрафа — 23 тысячи сомов;
  • ОсОО «Алим Курулуш» за нарушение правил вывоза грунта получило штраф в размере 23 тысячи сомов;
  • ОсОО «Строительные Услуги», село Лебединовка, улица Победы, 263. За самовольное строительство подъездных путей оштрафовано на 17 тысяч сомов;
  • фирма «Капстрой Кей Джи» получила штраф в размере 17 тысяч сомов за вырубку и повреждение деревьев.

Кроме того, ОсОО «Кыргыз Каганат», расположенное по проспекту Чингиза Айтматова, 100/2, получило предписание по уборке строительного мусора.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . За складирование мусора нарушителя ждет штраф

Внимание, вакансия!

Муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» приглашает на работу водителей категории D от 21 до 60 лет, а также электриков-силовиков.

За подробной информацией можно обращаться по номеру телефона 0312531789.

Встреча с призерами

Мэр Айбек Джунушалиев встретился с призерами международного чемпионата по робототехнике, который прошел в Красноярске (Россия).

В нем приняли участие 570 команд, в том числе столичной школы-гимназии № 24.

Школьники продемонстрировали градоначальнику возможности механизированных роботов, собранных собственными руками. Айбек Джунушалиев пожелал успехов юным робототехникам, а также для развития их способностей вручил столичной школе сертификат на приобретение интерактивной панели.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Мэр Айбек Джунушалиев с призерами международного чемпионата по робототехнике

На каких улицах заделали ямы на дорогах

В мэрии рассказали, на каких улицах Бишкекасфальтсервис устранил дорожные дефекты (ямы):

  • на проспекте Дэн Сяопина от улицы Алыкулова до улицы Фучика;
  • ⁠на проспекте Чуй от улицы Фучика до улицы Павлова;
  • ⁠на проспекте Чуй от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;
  • ⁠на улице Ахунбаева от улицы Малдыбаева до улицы 7 Апреля;
  • ⁠на улице Байтика Баатыра от улицы Толстого до улицы Масалиева;
  • ⁠на улице Абдрахманова от улицы Толстого до проспекта Жибек Жолу;
  • ⁠на бульваре Эркиндик от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе;
  • на улице Шабдана Баатыра от улицы 7 Апреля до улицы Лермонтова;
  • на бульваре Молодой Гвардии от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу;
  • ⁠на улице Ганди от проспекта Жибек Жолу до территории села Маевка;
  • на проспекте Жибек Жолу от улицы Тоголока Молдо до улицы Лермонтова;
  • ⁠на улице Горького от улицы 7 Апреля до улицы Фатьянова с северной стороны;
  • ⁠на улице Абдумомунова от улицы Эркиндик до улицы Абдрахманова;
  • на улице Кулиева от проспекта Жибек Жолу до улицы Токтогула;
  • на улице Толстого от улицы Тимура Фрунзе до бульвара Молодой Гвардии (южная сторона);
  • на улице Курманджан Датки от проспекта Жибек Жолу до улицы Толстого;
  • на улице Исанова от улицы Ташкентской до проспекта Чуй;
  • на улице Шопена от улицы Юнусалиева до улицы Каралаева.

Кроме того, отдельная бригада работала на участках по обращениям жителей и устранила дорожные дефекты:

  • на пересечении улиц Толстого и Ауэзова;
  • напротив ТЦ «Бишкек Парк»;
  • на пересечении улиц Кулатова и Жукеева-Пудовкина;
  • на пересечении улиц Толстого и Логвиненко;
  • напротив дома по улице Валиханова, 1а/1;
  • ⁠на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева;
  • ⁠на пересечении улицы Орозбекова и БЧК;
  • на пересечении улиц Байтика Баатыра и Токомбаева;
  • на ⁠пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса;
  • ⁠на территории парка «Ынтымак»;
  • на пересечении улицы Шопокова и проспекта Чуй;
  • на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова;
  • напротив ТРК «ЦУМ»;
  • на пересечении проспекта Манаса и улицы Айни;
  • напротив улицы Юнусалиева, 102/4;
  • на пересечении улиц Толстого и 7 Апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291312/
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