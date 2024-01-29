В Бишкеке в тестовом режиме запустили электронную систему платной парковки

В Бишкеке в пилотном режиме запустили электронную систему платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, первую электронную парковку возле здания столичного муниципалитета оборудовал российский ИТ-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон.

«Программно-аппаратный комплекс с помощью технологии видеоаналитики обеспечивает фиксацию номера авто, времени стоянки и возможность оплаты использования парковочной зоны. При въезде на парковку камера автоматически регистрирует госномер, открывая сессию парковки, и при выезде сессия завершается», — подчеркнули в мэрии.

Проект реализуется в экспериментальном режиме в рамках апробации российского ИТ-решения. Платежным оператором в проекте выступает платежный сервис MegaPay.

Для оплаты парковки:

необходимо скачать или обновить приложение MegaPay;

открыть раздел «Сервисы» и выбрать «Муниципальные парковки Бишкека» или отсканировать QR-код на информационной табличке;

ввести госномер авто (например, 01555 MGP);

выбрать парковочную сессию для оплаты;

подтвердить платеж.

Второй способ оплаты: зайти на сайт https://parking.kg/login, при первом входе зарегистрироваться, указать госномер и оплатить удобным способом.

Оплата возможна в течение 15 дней после завершения сессии. В случае просрочки будет выписан административный штраф. Если пользовались платной парковкой несколько раз, будут видны все сессии для удобной платы за одну или несколько сразу.

Теперь такими парковками будет оборудован квадрат, ограниченный улицами Киевской, Тыныстанова, Михаила Фрунзе, Турусбекова.

«Такие парковочные пространства позволяют упорядочить процесс парковки, сократить количество хаотично расставленных автомобилей на обочинах и тротуарах, во дворах, рядом с пешеходными зонами и решают важные для города задачи по снижению плотности машин в самых загруженных частях Бишкека», — заключили в муниципалитете.