Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат

«В этом году мы планируем продлить сроки полной остановки подачи горячей воды жителям Бишкека», — заявил сегодня в интервью «Биринчи радио» директор филиала ОАО «Электрические станции» Бишкектеплосеть Уран Раимбеков.

По его словам, летом происходит полный слив воды из системы. Есть тип работ, которые требуют этого. После ремонта проводят гидравлические испытания сетей. Это нужно, чтобы найти слабые места, которые могли бы выйти из строя во время отопительного сезона. Их меняют до 1 октября.

«В последние годы количество выявляемых повреждений увеличивается. Кроме того, мы почти каждый день выявляем какие-то повреждения. Мы понимаем пожелания жителей отключать горячую воду, например в июле или августе. Но протяженность сетей составляет сотни километров. На их проверку нужно время. Если мы будем проводить испытания, например в июле, то просто не успеем отремонтировать. Мы даже в этом году обсуждаем вопрос отключения горячей воды с 20 апреля на 30-40 дней, потому что количество повреждений из-за износа оборудования увеличивается. Это нужно, чтобы проводить ремонт более качественно», — отметил Уран Раимбеков.