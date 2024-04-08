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Общество

Глава Минздрава рассказал, когда решится проблема с лекарствами в Кыргызстане

В настоящее время закупаются лекарства на второй квартал 2024 года. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, к 15 апреля будет 100-процентная обеспеченность по всем заявкам, которые дали 290 организаций здравоохранения.

«Я собрал сейчас руководителей госпредприятия «Кыргызфармация». Больницы обеспечены лекарствами на 70-80 процентов», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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По представленным министром данным, обеспеченность препаратами самая низкая на Иссык-Куле (65 процентов), самая высокая — в Бишкеке (85 процентов), в Чуйской области — 80 процентов, в остальных регионах — 70.

На вопрос, покупают ли больные лекарства за свой счет, глава Минздрава ответил: «Есть перечень жизненно важных лекарственных средств, мы обеспечиваем его на 100 процентов. Но врачи назначают такие лекарства, о которых я, медик, никогда не слышал — дефицитные. Раньше врачи получали бонусы от частных аптек, мы боремся с этим. За короткое время изменить это невозможно».

Отметим, ранее о дефиците лекарств сообщал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. Накануне о проблеме на своей странице в Facebook сообщила и эксперт по доказательной медицине, глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова. По ее словам, лекарств нет или заканчиваются, а заявки в фармацию по поставке лекарств по потребностям лежат уже второй квартал с начала года.

ГП «Кыргызфармация» создали в марте 2023 года в целях улучшения доступности лекарственных препаратов для населения. Сообщалось, что благодаря созданию госпредприятия на покупке лекарств сэкономили более 300 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291000/
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