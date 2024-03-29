Виновата геополитическая ситуация. Дастан Бекешев о дефиците важных лекарств

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев рассказал на своей странице в Facebook, что многие граждане в Кыргызстане не могут найти на рынке жизненно важные лекарства.

По его словам, в списке дефицитных лекарств — 50 наименований. Он добавил, что решил выяснить причину и направил запрос в Министерство здравоохранения.

«Как оказалось, виноваты геополитическая ситуация и отсутствие регистрации многих лекарств. Процедура регистрации должна быть упрощена: если лекарство зарегистрировано в США, Великобритании, Европе, Японии или России, то нам нужно по умолчанию проводить регистрацию у себя в стране», — написал нардеп.

Он отметил, что пока же бюрократическая процедура приоритетнее жизни граждан.