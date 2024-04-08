09:54
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Общество

Дефицит лекарств. Глава Независимого медицинского профсоюза подтвердила проблему

В больницах медики продолжают жаловаться на дефицит лекарств. Об этом на своей странице в Facebook сообщила эксперт по доказательной медицине, глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

Отметим, ранее о дефиците лекарств сообщал и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По словам Бермет Барыктабасовой, больницы бьют тревогу, страна на грани социальной катастрофы — угроза лекарственной безопасности.

«Непродуманная адекватно идея о фармации грозит обернуться катастрофой. Из всех областей поступают сигналы бедствия — лекарств нет или заканчиваются. Заявки в фармацию по поставке лекарств по потребностям лежат уже второй квартал с начала года. Каждый день звонят в фармацию, а те говорят: «Завтра точно отправим». И на этом все, и ничего не привозят», — написала эксперт.

По ее данным, в больницах не остается лекарств, нет элементарных базовых ежедневных препаратов, а «руководителей заставляют молчать под угрозой увольнения».

«Отсутствуют неотложные, реанимационные, детские, кардиологические препараты, контрацептивы и средства для безопасного медикаментозного аборта — все из перечня жизненно важных лекарственных средств, которые фармация должна была обеспечить», — добавила Бермет Барыктабасова.

По данным Дастана Бекешева, в списке дефицитных лекарств — 50 наименований.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290984/
просмотров: 373
Версия для печати
Материалы по теме
Виновата геополитическая ситуация. Дастан Бекешев о дефиците важных лекарств
Штрафовать за незаконную торговлю лекарств предлагают в парламенте
Спортсмены обеспокоены задержкой закупа лекарств. Тендер не состоялся
Факты продажи сильнодействующих лекарств без рецепта выявили в аптеках Оша
Подписан Закон «Об обращении лекарственных средств»
Благодаря Кыргызфармации на покупке лекарств сэкономили 300 миллионов сомов
Куда сообщать о нежелательных лекарственных реакциях — контакты
Сколько сэкономили на покупке лекарств благодаря Кыргызфармации
Союз пациентских сообществ просит выделить 1 миллиард сомов на закупку лекарств
Незаконная продажа лекарств. На Ошском рынке провели рейд
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Все маршруты движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Ученые прогнозируют сильные землетрясения в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; глава кабмина Ученые прогнозируют сильные землетрясения в Кыргызстане — глава кабмина
Бизнес
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
8 апреля, понедельник
09:34
В Ошской области новый казы: назначение подписал верховный муфтий Кыргызстана В Ошской области новый казы: назначение подписал верхов...
09:17
Дефицит лекарств. Глава Независимого медицинского профсоюза подтвердила проблему
09:00
В Кыргызстане началась электронная запись в первый класс
08:44
Подачу питьевой воды в некоторых районах Бишкека отключат 11 апреля — мэрия
08:00
Крупный марафон, чемпионат Азии и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
7 апреля, воскресенье
21:14
Жалобы на плохие дороги. Как и когда улучшится ситуация, рассказал Садыр Жапаров
21:05
Закон об иноагентах. Садыр Жапаров вновь прокомментировал документ
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 апреля: солнечно
19:15
Цифра дня. 872 тысячи литров ГСМ изъяли налоговики в 2023 году