В этом году Орозо айт в Кыргызстане отпразднуют 10 апреля. Об этом сообщило Духовное управление мусульман.
«9 апреля завершится священный месяц Рамазан, и 10 апреля будет первый день Орозо айта», — отметили в муфтияте.
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Напомним, в Кыргызстане 11 марта начались священный месяц Рамазан и 30-дневный мусульманский пост. Это время духовного очищения и чистых помыслов, побуждающих каждого к свершению благих поступков, прощению, благотворительности и милосердию.
Кадыр тун (Ночь предопределения) будет отмечаться с 5 по 6 апреля.