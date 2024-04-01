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Общество

Орозо айт в Кыргызстане отпразднуют 10 апреля

В этом году Орозо айт в Кыргызстане отпразднуют 10 апреля. Об этом сообщило Духовное управление мусульман.

«9 апреля завершится священный месяц Рамазан, и 10 апреля будет первый день Орозо айта», — отметили в муфтияте.

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Напомним, в Кыргызстане 11 марта начались священный месяц Рамазан и 30-дневный мусульманский пост. Это время духовного очищения и чистых помыслов, побуждающих каждого к свершению благих поступков, прощению, благотворительности и милосердию.

Кадыр тун (Ночь предопределения) будет отмечаться с 5 по 6 апреля. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290402/
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