20:45
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Почему Кыргызстану не подходит 12-летнее обучение в школе — мнение эксперта

Оптимальный для Кыргызстана вариант — 11-летнее образование. Об этом на своей странице в Facebook сообщила тренер по карьерному образованию Айнура Чолпонкулова.

По ее словам, на первый взгляд, идея привлекательная, но в сегодняшних реалиях она популистична.

«Я готовлю и направляю своих учеников на учебу за рубеж. Многие государства для поступления на специальность требуют 12 лет школы. У абитуриента есть выбор одного из двух вариантов: поступить на программу Фаундейшн вуза страны с последующей учебой по специальности либо отучиться первый курс в вузе КР, который зачтут как 12 лет при поступлении. Я буду приветствовать 12-летку в школах только в том случае, если Минобразования вначале реформирует модель обучения и академпрограмму», — отметила Айнура Чолпонкулова.

Она напомнила аргументы министра образования: в сроках школьники ничего не теряют, нулевые классы теперь станут первыми, а старшеклассники могут получить рабочие профессии, такие как парикмахер, электрик, слесарь и другие.

Если нулевые классы станут первыми, то в чем суть реформы? Разве миссия школьного образования в том, чтобы готовить старшеклассников к рабочим специальностям? Для чего тогда колледжи?

Айнура Чолпонкулова

«Школа должна готовить критически мыслящих людей, обладающих soft skills и умеющих решать проблемы в жизни. Важно акцентировать внимание на академической программе. С учетом видения развития страны и мировых трендов уделять внимание усилению знаний учащихся в STEAM-дисциплинах и креативных, творческих предметах. А это огромная работа по разработке и внедрению учебной программы и привлечению специалистов», — подчеркнула она.

По мнению тренера по карьерному образованию, сегодня академическая программа, как и модель обучения, не соответствует международным стандартам.

В наших школах:

  • не развивают критического мышления, не обучают soft skills;
  • дети зубрят и пересказывают материал, их не поощряют на изучение академисточников;
  • старшеклассник не имеет права выбора предметов, а это обязательно в государствах с 12-леткой;
  • ученики загромождены лишними и скучными заданиями (рефераты, зубрежка);
  • учителя загружены написанием и сдачей многочисленных бесполезных отчетов перед вышестоящими органами.

Айнура Чолпонкулова советует Минобразования изучить опыт Европы, США и иных стран, в которых 12-летнее образование, в том числе лидеров в списке PISA.

«А пока для КР оптимальный вариант 11 лет образования. Нашему выпускнику намного полезнее будет поехать на подготовительный курс в Англию, Италию или Германию, чтобы ему засчитали его как 12 лет, чем оканчивать 12-й класс здесь. В этих государствах он подготовится, разовьет критмышление, усилит язык, да и, вообще, узнает модель обучения и академическую среду, в которой будет продолжать учиться», — резюмировала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289612/
просмотров: 1927
Версия для печати
Материалы по теме
Готова ли система образования к 12-летнему обучению? Ответ министра
Как пользоваться смартфоном в школе? В Жогорку Кенеше написали законопроект
Пилотный тест не повлияет на официальные результаты Кыргызстана в PISA-2025
В селе Энильчек сгорело здание начальной школы
Более 750 тысяч детей в республике обучаются на кыргызском языке
Уровень образования в кыргызских школах ниже, признали в профильном ведомстве
В соцсетях заявляют о намерении захватить одну из школ. ГКНБ просят разобраться
Авария на ТЭЦ. Школы и детсады Бишкека переведены на онлайн-обучение
Госстрой возвел и отремонтировал 174 объекта в 2023 году
В Бишкеке эвакуировали еще две школы из-за сообщений о бомбах
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Десять вопросов о&nbsp;празднике Нооруз. Тест Десять вопросов о празднике Нооруз. Тест
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
22 марта, пятница
19:55
Закон об иноагентах. Общественные деятели РФ просят президента КР наложить вето Закон об иноагентах. Общественные деятели РФ просят пре...
19:46
Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
19:00
Афиша Бишкека на выходные: хоровая музыка, фарс-комедия и бердвотчинг
17:57
Аэропорт «Талас» готов к работе и будет принимать сто пассажиров в час
17:01
Изнасилование 13-летней девочки в Сокулуке. Родственник рассказал подробности