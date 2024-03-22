Оптимальный для Кыргызстана вариант — 11-летнее образование. Об этом на своей странице в Facebook сообщила тренер по карьерному образованию Айнура Чолпонкулова.

По ее словам, на первый взгляд, идея привлекательная, но в сегодняшних реалиях она популистична.

«Я готовлю и направляю своих учеников на учебу за рубеж. Многие государства для поступления на специальность требуют 12 лет школы. У абитуриента есть выбор одного из двух вариантов: поступить на программу Фаундейшн вуза страны с последующей учебой по специальности либо отучиться первый курс в вузе КР, который зачтут как 12 лет при поступлении. Я буду приветствовать 12-летку в школах только в том случае, если Минобразования вначале реформирует модель обучения и академпрограмму», — отметила Айнура Чолпонкулова.

Она напомнила аргументы министра образования: в сроках школьники ничего не теряют, нулевые классы теперь станут первыми, а старшеклассники могут получить рабочие профессии, такие как парикмахер, электрик, слесарь и другие.

Если нулевые классы станут первыми, то в чем суть реформы? Разве миссия школьного образования в том, чтобы готовить старшеклассников к рабочим специальностям? Для чего тогда колледжи? Айнура Чолпонкулова

«Школа должна готовить критически мыслящих людей, обладающих soft skills и умеющих решать проблемы в жизни. Важно акцентировать внимание на академической программе. С учетом видения развития страны и мировых трендов уделять внимание усилению знаний учащихся в STEAM-дисциплинах и креативных, творческих предметах. А это огромная работа по разработке и внедрению учебной программы и привлечению специалистов», — подчеркнула она.

По мнению тренера по карьерному образованию, сегодня академическая программа, как и модель обучения, не соответствует международным стандартам.

В наших школах:

не развивают критического мышления, не обучают soft skills;

дети зубрят и пересказывают материал, их не поощряют на изучение академисточников;

старшеклассник не имеет права выбора предметов, а это обязательно в государствах с 12-леткой;

ученики загромождены лишними и скучными заданиями (рефераты, зубрежка);

учителя загружены написанием и сдачей многочисленных бесполезных отчетов перед вышестоящими органами.

Айнура Чолпонкулова советует Минобразования изучить опыт Европы, США и иных стран, в которых 12-летнее образование, в том числе лидеров в списке PISA.

«А пока для КР оптимальный вариант 11 лет образования. Нашему выпускнику намного полезнее будет поехать на подготовительный курс в Англию, Италию или Германию, чтобы ему засчитали его как 12 лет, чем оканчивать 12-й класс здесь. В этих государствах он подготовится, разовьет критмышление, усилит язык, да и, вообще, узнает модель обучения и академическую среду, в которой будет продолжать учиться», — резюмировала она.