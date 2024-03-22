Когда отдать ребенка в школу, или Чем чревато раннее обучение

В Кыргызстане намерены внедрить модель 12-летнего обучения в школах.

Сегодня подготовительный курс проходят, как правило, дети, которые не посещали детский сад. И то не все. Остальные идут сразу в первый класс. Согласно Закону КР «Об образовании», возраст поступления в школу — 5-6 лет. При этом психологи не рекомендуют рано отправлять своих чад за парты. Чем это грозит, 24.kg рассказала клинический психолог, детский нейропсихолог Лариса Соломянина.

— Лариса Сергеевна, готовы ли шестилетние дети идти в школу?

— Нет, конечно. Ведь важно не просто умение читать и писать. Прежде всего должна быть биологическая готовность к школе — готовы ли кости руки держать ручку, карандаш.

Считается, что ребенок биологически готов к школе, когда у него обновляются передние молочные зубы (два вверху, два внизу), значит, кости уже готовы.

Очень важная составляющая — и психологическая готовность. До школы у детей ведущая деятельность — игровая. Я занимаюсь с шестилетками, они все время играют. Примерно после семи лет ведущей деятельностью становится учебная.

Читайте по теме В Кыргызстане школьники будут учиться 12 лет. Нагрузки при этом сократят

Часто ко мне приводят детей с нежеланием учиться к концу начальной школы или в 5-6-х классах. Начинаешь разбираться, и выясняется, что ребенка отправили в школу в шесть лет. Они не доиграли в свое время, поэтому оказались не готовыми к учебной деятельности.

Некоторым мы рекомендуем начинать обучение не то что с шести лет, а с восьми.

— Как родителю самому определить, готов ли ребенок к школе?

— В интернете можно найти очень много тестов на готовность к учебе. Но сейчас мало тех, кто готов. Лучше бы сделали реформу дошкольного образования.

— То есть детсады со своими задачами не справляются?

— Многие. Садики государственные переполненные, очень слабое развитие детей. К примеру, дети в дошкольном возрасте должны усвоить такое элементарное понятие, как классификация. Стол, стул — это мебель; кастрюля, сковородка — это посуда; лошадь, коза — домашние животные и так далее.

Дети не знают этого, позже это вызывает трудности с математикой. То же самое с временной последовательностью. Знание очередности дней недели, месяцев развивает определенные функции мозга. Иначе, опять же, страдает математика. Вместо того чтобы читать, писать и считать механически, лучше развивать эти навыки.

Читайте по теме Учиться не хотят, не могут и не умеют. Как вернуть школьникам интерес к урокам

У многих ребят также нарушена слухоречевая память. Раньше детям с детства читали книжки, сейчас их заменили гаджеты. Вслух никто не читает. На занятиях я читаю буквально два-три предложения, задаю вопросы, а дети не понимают, о чем речь. Поэтому нужно не просто читать сказки и стишки, но и беседовать о прочитанном, задавать элементарные вопросы.

Механически дети, конечно, учатся читать, но не понимают смысла прочитанного.

До семи лет лучше развивать правое полушарие мозга (память, воображение, творческие способности, креативное мышление и тому подобное), тогда как образовательные программы делают акцент на левом полушарии. Сейчас модно детей отдавать на всевозможные кружки в раннем возрасте. Допустим, на английский в четыре года. Это искусственно развивает левое полушарие мозга. Но ничего бесследно не проходит. Если искусственно развивать одно, то в итоге страдает другое. Незрелость правого полушария в будущем приводит к нарушениям эмоционально-волевой сферы. Это нарушение вызывает напряжение у личности, а напряжение придется как-то снимать.

Кроме того, нет дифференцировки. В государственных детсадах в группах есть дети и с задержкой развития, и с легкой умственной отсталостью.

— А как же инклюзивное образование?

— Инклюзия подразумевает, что с каждым таким ребенком должен работать тьютор (сопровождающий), и для каждого составляется отдельная программа. Именно так и происходит на Западе. Есть ли у нашей системы образования такие возможности? Кто из учителей составляет отдельные программы? Взяли только название, а сути не перенесли. Занятия в результате неполноценные, дети не усваивают материал.

Иногда даже ученики 3-4-х классов читать и считать не умеют. Просто присутствуют на занятиях, их как-то переводят дальше. Лучше бы в каждой школе классы выравнивания сделали, это было бы намного эффективнее. Потому что детей с задержкой развития становится больше.

— Какой оптимальный возраст для определения ребенка в школу?

— Семь лет, а иногда и восемь. Сейчас очень много ослабленных детей, их нужно отдавать в школу в восемь.

Если форсировать события, то дети очень быстро устанут учиться и будут прогуливать школу.

— Но ведь многие учились раньше и сейчас учатся с шести лет. Проблем вроде особых не замечено...

— Ко мне на консультацию сейчас приходят с большими эмоционально-волевыми проблемами молодые люди как раз в возрасте 30+. Воспоминания о школе у многих негативные.

— И все-таки, есть же категория детей, готовая сесть за парту раньше сверстников?

— Есть. Но к концу второго, третьего классов они тоже устают учиться. Они не доиграли, психологически не созрели к обучению в школе. А все то, что быстро, оно не долгосрочно.

— Многие родители начали задаваться вопросом: нормально ли, что дети будут оканчивать школу в 18-19 лет?

— В принципе ничего страшного.

Но так долго учиться для детей станет просто каторгой.

В некоторых странах учатся 12 лет. Но где доказательства, что там образование идеальное?