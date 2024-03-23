Теракт в «Крокус Сити Холле». В Бишкеке усилят меры безопасности

В ГУВД Бишкека прошло внеочередное совещание в связи с терактом в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, обсуждены вопросы об усилении охраны общественного порядка, безопасности горожан и гостей столицы.

Глава столичной милиции поставил ряд задач, а именно провести экстренное совещание со службой безопасности и владельцами крупных торгово-рыночных и развлекательных центров. Необходимо провести работу по усилению мер безопасности, установить камеры видеонаблюдения, контрольно-пропускные пункты и входные группы в зданиях.

Также поручено довести до персонала и работников информацию о проявлении бдительности и слаженного, четкого реагирования при обнаружении подозрительных лиц и предметов. Во время запланированных массовых и развлекательных мероприятий осуществлять тщательный досмотр одежды и ручной клади граждан, при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщить.

Ежедневно проводить инструктаж и ориентировать весь личный состав на получение информации о правонарушениях, преступлениях, связанных с нарушением общественного порядка, и сообщений о якобы заложенных бомбах, соблюдать меры личной безопасности и незамедлительно реагировать при подобных случаях.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей. По данным Telegram-канала 112, число пострадавших возросло до 183 человек, из них восемь детей.

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.