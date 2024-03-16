Теперь официально. Малую арену стадиона передали мэрии Бишкека

Члены кабинета министров одобрили решение о передаче в муниципальную собственность мэрии Бишкека малой спортивной арены стадиона имени Долона Омурзакова. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что арена передана в целях сохранения и дальнейшего эффективного использования, развития спорта и оздоровления населения столицы.

Напомним, 1 марта снесли кафе «Арзу» и «Тайм Аут». В муниципалитете тогда сообщили, что это сделано для восстановления малой арены стадиона и специалисты МП «Бишкекглавархитектура» разработали эскизный проект. В нем предусмотрены спортивные залы, судейские помещения, зона раздевалок и тренерских, административные и другие помещения. Но пользователи соцсетей и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выяснили, что эскиз малой арены стадиона имени Долона Омурзакова, которую планирует восстановить мэрия, и проект Ледового дворца спорта в Самаре похожи. Начальник МП «Бишкекглавархитектура» Урмат Карыбаев ответил, что это не плагиат, а концепция.