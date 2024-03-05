Восстановление малой арены стадиона. Чиновников уличили в заимствовании проекта

Эскиз малой арены стадиона имени Долона Омурзакова, которую планирует восстановить мэрия Бишкека, и проект Ледового дворца спорта в Самаре похожи. Фотографии в своем Telegram-канале опубликовал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

«Когда мы сами научимся рисовать проекты?» — задался он вопросом.





Напомним, 1 марта в столице снесли кафе «Арзу» и «Тайм Аут». В муниципалитете тогда сообщили, что это сделано для восстановления малой арены стадиона и специалистами муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработан эскизный проект. В нем предусмотрены спортивные залы, судейские помещения, зона раздевалок и тренерских, административные и другие помещения.