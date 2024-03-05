Это не плагиат, а концепция. Бишкекглавархитектура об эскизе малой арены

Начальник МП «Бишкекглавархитектура» Урмат Карыбаев прокомментировал сообщения о том, что эскиз малой арены, представленный мэрией Бишкека, точная копия проекта Ледового дворца в Самаре (Россия).

Он поблагодарил всех за критику и замечания, но отметил при этом, что «было бы неплохо, если б так же замечали хорошие дела предприятия».

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«На самом деле архитектуру определяет ее место, где она расположена. Это место (где находится малая арена. — Прим. 24.kg) уникальное. Оно входит в основные архитектурные исторические зоны. Для этого места мы готовим хороший проект», — сказал он.

Урмат Карыбаев добавил, что представленные эскизы — это концепция, эскизный проект.

«По идее, мы все должны разрабатывать, изучать, но это требует времени. Мы готовим анимационный проект комплекса малой арены. Стадион и Дворец спорта так и были заложены. Как площадь Ала-Тоо или филармония, целые ансамбли. Там в окружении было целое спортивное ядро, когда разрабатывался Генплан Фрунзе. И сегодня мы приводим его в функциональное назначение», — сказал он.

Говоря про критику, глава БГА добавил, что все архитекторы учатся друг у друга. «Если есть полезные части, мы будем брать от мира и будем использовать во благо», — сказал он.

По словам Урмата Карыбаева, первым вариантом было оставить оригинальную малую арену. Но прошло около 40 лет, и на сегодня есть заключение определенных служб, что она реконструкции не подлежит. «Поэтому было принято решение построить новую малую арену на месте старой», — сказал он.

Он добавил, что предприятие разработает проект после того, как будет утверждена концепция.

«Малая арена будет отвечать всем требованиям современной спортивной арены. Она будет многопрофильной, где можно будет проводить разные варианты спортивных мероприятий. В нашем проекте при разработке малой арены мы параллельно рассмотрим обновление стадиона имени Омурзакова», — добавил он.

Раннее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев написал, что эскиз малой арены стадиона имени Долона Омурзакова, которую планирует восстановить мэрия Бишкека, и проект Ледового дворца спорта в Самаре похожи.

Напомним, 1 марта в столице снесли кафе «Арзу» и «Тайм Аут». В муниципалитете тогда сообщили, что это сделано для восстановления малой арены стадиона и специалистами муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработан эскизный проект. В нем предусмотрены спортивные залы, судейские помещения, зона раздевалок и тренерских, административные и другие помещения.