Супругу Болота Темирова Махабат Тажибек кызы оставили под стражей до мая

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня рассматривается мера пресечения 10 арестованным журналистам. Директора Temirov Live и супругу Болота Темирова Махабат Тажибек кызы оставили под стражей.

Срок ареста до 13 мая продлили также Айке Бейшекеевой, Жоодару Бузумову, Азамату Ишенбекову, Сайпидину Султаналиеву, Максату Тажибек уулу и Тыныстану Асыпбекову.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.

Сегодня стало известно, что Сапар Акунбеков отпущен под домашний арест.